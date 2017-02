Congo-Kinshasa: Eradication de la mortalité infantile et maternelle - BM-USAID - 10.000 US$ bientôt débloqués !

Il est anormal que le taux de mortalité maternelle et infantile soit de plus en plus élevé en République Démocratique du Congo. Main dans la main pour un Congo meilleur, tout en unissant leurs efforts et financement pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et la Banque Mondiale(BM) se sont mis d'accord pour apporter une somme de 10 millions de dollars américains en vue de rendre un service des soins de qualité devant concourir à l'élimination de la mortalité infantile et maternelle en RDC. Et cela, pour une durée déterminée de 3 ans.

Ce partenariat entre Christopher Tocco, Directeur Général de l'USAID en RDC et Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur des opérations de la Banque Mondiale en RDC les a amenés à raffermir leur collaboration avec le gouvernement congolais. Christopher Tocco a signalé que ce geste est une participation de son agence GFF à l'initiative du mécanisme de financement mondial pour la RDC. GFF va se mobiliser pour apporter son soutien notamment, sur deux axes. Primo : mettre fin à la mortalité maternelle et de l'enfant d'ici 2030 et, secundo, financer le 3ème objectif du développement durable qui aboutira à un projet d'assurance sanitaire avec le système de santé (PDDS) du gouvernement congolais et le bien-être de tous.

Cet objectif peut être atteint à travers l'augmentation de la disponibilité de nombreux services ainsi qu'au renforcement de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. 8 zones de santé de la province de Lualaba dont une est ciblée (la zone de santé de Kanzenze) et les 8 autres zones de santé dans la province de Haut-Lomami, avec la zone de santé de Kayamba.

Pour arriver à concrétiser le projet, le document de l'USAID signale que 16 zones de santé seront complétées en vue d'atteindre l'objectif avec 156, soit 30% de zones de santé sur le territoire national.

Ange Mambuku

r la mise en œuvre des déclarations de Nairobi et ont appelé toutes les parties prenantes à coopérer dans cette initiative ».

Une raison inexcusable

Des observateurs avisés pensent que la hauteur de l'apport de l'ONU constitue, en quelque sorte, une raison inexcusable pour les dirigeants de la centrale électorale de ne pas organiser les élections dans les délais prescrits dans les différents accords (celui du 18 octobre et du 31 décembre). Un peu de volonté politique, un peu une dose patriotique, c'est le refrain que scande chacune des composantes politiques en s'attelant sur la convocation du scrutin. En cas de l'envoutement du processus par les acteurs politiques en discussions au centre interdiocésain, bien que tout soit bloqué, la Centrale électorale s'innocentera, et la balle reviendrait dans le camp des partenaires de la RD Congo, ayant mis la main à la pâte, pour débloquer la crise née de la non-organisation des élections.