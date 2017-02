Les richesses de la République Démocratique du Congo ne sont plus à démontrer. Le pays de Lumumba est très béni par le Dieu Tout-puissant. Alors que d'aucuns pensaient que les matières premières étaient devenues invisibles en RDC, un jeune homme vient de trouver un diamant de 350 carats dans le territoire de Lubefu, province du Sankuru.

Dénommé « Cona-Nylon », ce diamant a plusieurs têtes. Elu de Lubefu, le Député National Emery Okundji a dit toute sa joie d'apprendre cette grande nouvelle qui a démontré, preuve à l'appui, que la RDC est une nation pleine de richesses et des potentialités. Sa joie n'aura pas durée, car aux dernières nouvelles, les autorités de ladite province auraient confisqué à ce jeune son diamant. Ayant appris la nouvelle, Emery Okundji crie au scandale et exige la restitution sans condition de ce diamant à son propriétaire qui est un paisible citoyen congolais. Devant les professionnels des médias, il promet de tout mettre en œuvre pour que la justice soit faite. Cet élu national pense que c'est inconvenable de vivre des telles âneries dans un Etat de droit. « Un diamant de 350 carats trouvé à Lubefu, plus précisément à Longonya Dive, serait confisqué de son propriétaire par les autorités provinciales du Sankuru.

Ce diamant serait amené à Lodja sans son propriétaire par une délégation composée de plusieurs personnalités de la province du Sankuru », a-t-il dit à la presse. A en croire les explications de l'Honorable Emery Okundji, élu de la circonscription électorale de Lubefu, le propriétaire a été arrêté à Lubefu, son diamant a été confisqué. « Heureusement qu'ils m'ont rapidement saisi. Je dénonce cette manière de faire et j'exige la restitution immédiate et sans condition de ce diamant. Et ce, le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. Plus loin dans son intervention, de Député National note qu'il s'agit d'une propriété privée. «S'il y a des frais à payer à la Province, personne n'en disconvient, la propriété privée est sacrée. C'est une propriété d'un citoyen qui a eu, il peut vendre et donné à l'Etat ce qu'il y a de droit. On ne peut pas, dans un Etat de droit, confisqué quelque chose d'un citoyen», a-t-il tapé du poing sur la table.

A l'allure où vont les choses, Emery Okundji n'est pas prêt à abandonner ce dossier. Il promet de saisir toutes les instances pour dénoncer cette manière de faire et militer pour que le propriétaire du diamant bénéficie de son bien, peu importe les pressions ou les menaces.