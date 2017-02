Décédé à Bruxelles, en Belgique, le 1er février 2017, Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne cesse de faire parler de lui. Autant qu'il l'a été à l'époque de la deuxième République, dès lors qu'il avait rompu avec le dictateur Mobutu Sese Seko, autant qu'il l'a été depuis l'avènement de Mzee Kabila, puis de Joseph Kabila.

Son combat politique, sa constance a bien constitué une référence pour nombre de compatriotes congolais. Abordé à ce sujet pour obtenir son avis, Me Willy Mbenza, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, a déclaré que Tshisekedi a enseigné aux Congolais ce qu'est un homme politique, ce qu'il doit être. Il a souligné que durant tout son combat, Tshisekedi a toujours refusé de trahir son peuple. Une éloquente illustration, a-t-il dévoilé, c'est son départ pour Bruxelles afin de ne pas cautionner la quête des postes ministériels, loin de l'objectif principal, à savoir : redonner au peuple l'occasion de se choisir ses dirigeants. Dans la réunion au Centre Interdiocésain, Me Willy Mbenza croit, dur comme fer, que la Cenco a réussi l'aspect réconciliation des compatriotes congolais. Quant au rapport politique, les Evêques ainsi que toutes les parties prenantes sont incompétents pour dire que tel va rester Président de la République, tel autre Premier ministre etc., puisque durant la période intérimaire, l'on ne peut s'attribuer le pouvoir de nommer. Ci-après, l'intégralité de ses propos.

Quel sentiment vous anime-t-il après le décès d'Etienne Tshisekedi ?

Beaucoup de tristesses. Je réalise que c'est un drame, un drame contre le pays, dès lors que le Président Tshisekedi wa Mulumba Etienne était une référence pour beaucoup de compatriotes, de part sa façon de se tenir en tant qu'un homme politique de haut rang. Il savait enseigner aux Congolais ce que c'est qu'un homme politique, ce que doit être un homme politique. Parce qu'un homme politique ne peut se contenter de ce qu'il voit mais, en revanche, il doit se contenter de ce qu'il vise. C'est ce qu'il était Tshisekedi, dès lors qu'il a compris qu'il fallait travailler pour le peuple. C'est dans ce contexte là que je suis en train de décider d'ouvrir un deuil, même chez-moi, pour l'honorer davantage.

Que pensez-vous de l'issue du processus en cours ?

Pendant que j'étais en train de vouloir m'adresser au Président Alpha Conde de la Guinée, hier, pour le féliciter à l'occasion de son élection en tant que Président de l'Union africaine, j'ai été retenu par cette nouvelle douloureuse. C'est par là que j'ai compris que le Président Tshisekedi a refusé de trahir son peuple comme toujours, parce qu'il est inconcevable de voir que pendant que tout le monde sait que l'origine du pouvoir politique dans notre pays, c'est le peuple, que les gens se permettent de se réunir pour se diviser des postes et s'octroyer des qualités qui sont en réalité inconstitutionnelles. Tshisekedi, qui a été aussi amené dans cette logique là, a compris qu'il ne peut pas trahir son peuple en fin de compte. C'est raison qu'il a préféré partir, au lieu de consolider ce qui était en train de se tramer. Tenez, parmi ceux qui sont restés, il y a ceux qui se déchiraient déjà parce qu'ils ne voyaient, eux, que des postes. Des gens qui se contentent de ce qu'ils voient, et non de ce qu'ils visent.

Et, ce qu'ils voient, c'est quoi ? Il y a des postes à se distribuer, et font tout pour y figurer, tout en oubliant l'objectif principal de tout pouvoir politique, qui voudrait que le pouvoir politique n'ait pour finalité que le bien-être social. En RD Congo, il y a des gens qui voudraient devenir des ministres pour eux, qu'ils mangent bien, dorment bien, qu'ils soient bien véhiculés, qu'ils voyagent bien au détriment du peuple qui, lui, ne peut pas bien manger, bien dormir, bien se soigner... C'est dans ce contexte là que je suis en train de dire qu'il y a une discrimination qui est en train d'être faite au niveau du Centre Interdiocésain. Que la CENCO n'a réussi que par rapport à l'aspect réconciliation nationale entre compatriotes. Par rapport au pouvoir, la CENCO est incompétente. Les Evêques et ceux qui sont là-bas sont incompétents pour décider que tel va rester Président de la République, tel autre Premier ministre... , parce que cela ne relève que du peuple congolais qui doit distribuer le pouvoir de la manière que lui-même veut.

Que pensez-vous de l'avenir pour l'UDPS ?

L'UDPS se divise de plus en plus même du vivant d'Etienne Tshisekedi. Simplement, parce que l'homme politique, le 1er Ministre Tshisekedi, qui ne se contentait pas de ce qu'il voyait, mais de ce qu'il visait par rapport à une idéologie, par rapport à ce qu'il voulait offrir à son peuple, en terme de son bien-être social, n'est pas suivi par ceux qui l'entourent. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a des appâts comme ce qui se passe actuellement au Centre Interdiocésain, la tendance est à faire diviser le parti. Ça ne commence pas aujourd'hui, s'il faut remonter au déluge. Vous allez constater qu'il y a des cas comme ça, simplement parce que ceux qui sont là, qui l'entourent, ne se contentent que d'aujourd'hui, pas de demain, contrairement à lui-même qui se contentait de demain. Maintenant qu'il n'est plus, lui qui fédérait tout le monde, je suis en train de craindre que le respect que le peuple congolais dans son ensemble a pour Tshisekedi ne soit pas compris au sein de l'UDPS. Pas de surprise que l'on apprenne que Jean-Marc Kabund se déclare... , qu'il a des pionniers.

A ce stade, il faut conscientiser ceux qui sont à l'UDPS que c'est le moment de faire parler Tshisekedi compte tenu de ce qu'il est. Que l'on ne nous laisse pas la soif comme le cas du MPR qui manque même deux membres après Mobutu. Qu'ils se contentent de ce qu'ils visent, c'est-ce qui va faire la grandeur du parti. Car, le nom comme d'Etienne Tshisekedi est sacré. Il est respecté au monde à travers les années, alors qu'il y a des compatriotes même Ministres, qui passent inaperçus même dans un pays voisin. Un homme politique doit se contenter de ce qu'il vise, même s'il n'accède pas au pouvoir, bien que la finalité de tout parti politique soit la conquête du pouvoir. Il faut être patient, il faut attendre que le moment arrive et vous aurez le pouvoir.