Congo-Kinshasa: Udps, Rassemblement, Opposition, CENCO, CNSA. Etienne Tshisekedi - Vers les adieux difficiles !

Le pèlerin a arrêté sa course. Du coup, la marche du temps s'est, elle aussi, arrêtée, pour lui, à 84 ans. Il est 17 heures passées, à la clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles, en Belgique.

L'annonce faite trouble et bouleverse tout le monde. Quelques minutes après, la nouvelle circule et gagne le terrain prisé des internautes. Questions, textos et autres sms circulent. Oui, le Sphinx n'est plus ! C'est confirmé. Rfi, Tv5, Jeune Afrique, la Voix de l'Amérique se précipitent des bribes d'infos glanées chez Félix, Bruno Tshibala et consorts. Et, puis, la grande consternation s'empare de tous les congolais. Est-ce qu'Etienne Tshisekedi a-t-il choisi de tout stopper, loin de sa la terre bénie de ses ancêtres, pour prendre les gens de court ? Ou bien, comme tout être humain, il n'a plus survécu aux caprices de l'embolie pulmonaire qui, semble-t-il, l'aura terrassé jusqu'au bout ?

Où va-t-on pleurer Tshisekedi ? De Bruxelles à Kabeya, en passant par Kinshasa, cette question revient sur toutes les lèvres. Où va-t-on tenir le deuil de Tshisekedi ? Est-ce en sa résidence de Pétunias, située sur les hauteurs de la 10ème rue, à Limete ? Est-ce que ce sera au siège de l'Udps ou, carrément, pour le prendre sous sa casquette d'un Officiel, celui d'un homme qui aura été porté à la tête du Conseil National de Suivi sur lequel, il n'aura même pas trôné, on irait, alors, au Stade de Martyrs, sur Boulevard Triomphal ou au Palais du Peuple ? Au fait, à quand le rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi ? Qui, finalement, prendra la charge de ses obsèques ?

Au sujet du dispositif de sécurité, comment s'y prendre, pour éviter des débordements au goût aigre ? Puis, dans un contexte où ce qui paraissait comme un simple voyage, est devenu, brusquement, l'ultime périple de sa vie sur cette terre des hommes, qui peut, valablement, lui succéder à l'Udps, au Rassemblement, au Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre ? Et, en famille, chez la très regrettée Maman Marthe, Félix, Christian... ? Ce sont-là, sans nul doute, des questions sans réponses. Tshisekedi se révèle, à la fois, comme un mythe et une réalité vivante. Comment, dès lors, opérer la mutation dans les faits et gestes que furent ceux de Tshisekedi wa Mulumba, sans se faire embrasser par ses fans, ses combattants ou s'attirer la foudre de ses adversaires, conjecturent-on, dans les milieux politiques ?

Surprise ?

Tel, un couperet, la mort de Tshisekedi wa Mulumba, de son petit nom chrétien "Etienne", intervient dans un environnement où sa vie et son avenir, mêlé au succès ou à l'échec des discussions directes, à leur stade de finition des arrangements particuliers, l'attendait le moins. La surprise a été, donc, totale. A l'Udps, l'émoi est à son comble. Pourquoi la mort, avec son aiguillon, n'aurait pas pu attendre, même un peu après quelques temps, pour exécuter sa dure sentence ? S'interroge-t-on, à Limete, sous des signes divers. Rameaux, accrochages et autres fracas frisant, parfois, des excès, tels que vécus hier, jeudi 2 février, en disent long. Au Rassemblement, la crise de leadership, longtemps maîtrisée, ne va-t-elle pas ressurgir ? Au retour des Evêques, dimanche 5 février 2017, qui, au bout des Arrangements Particuliers, choisira le Premier Ministre à présenter à Joseph Kabila ?

Qui distribuera les postes ministériels, 13 au total, sans compter les trois Vice-Ministères, que l'on considère, aujourd'hui, même quelques heures après sa disparition inopinée, comme des acquis engrangés sous sa férule ? Tshisekedi, même lorsqu'il meurt, soulève plusieurs problèmes, partout. S'il était Jésus, il aurait mieux de revenir, trois, quatre ou cinq jours après... Le temps, pour lui, de vider ses dossiers taillés à la dimension de son charisme, de son envergure et, surtout, de sa longue expérience politique. Y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire qu'il est et restera, des générations durant, le symbole vivant de la démocratie congolaise, l'incarnation de la résistance populaire, la cathédrale de la reconversion de toutes les brebis politiques scrofuleuses et l'homme de toutes les situations et de tous les espoirs ?