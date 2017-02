Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Les adieux à un immortel !

"O capitaine, mon capitaine ! Au prix de tous les sacrifices, bravant tous les risques, il a gardé le cap ! Que son âme repose en paix ! ". Voilà un des cris d'hommage scandé, âme pleurante, à cause de la disparition d'Etienne Tshisekedi. Depuis hier, jour de son décès à Bruxelles, il pleut des mots d'hommages sur quasiment tous les coins et recoins de l'Afrique, de l'Europe etc.

Où, l'ombre d'un instant, même un seul jour, l'écho de sa lutte politique a-t-il résonné. Tshisekedi est mort ! Même confirmée par les membres les plus connus de sa famille tant biologique que politique, la nouvelle est, émotions obligent, refusée par bien de congolais. Qui, en cette période de transition incertaine que traverse le Congo-Kinshasa, leur pays, cristallisaient, avec foi, leurs espoirs sur sa personne. Ces espoirs pourront-ils être portés par un ou d'autres Tshisekedis ? L'avenir donnera la réponse. Car, l'histoire a horreur du vide. L'heure est au deuil et aux obsèques. Pas n'importe lesquels, évidemment, c'est des adieux à une figure emblématique dont le temps ne saura effacer l'histoire. C'est là, des adieux à un immortel.

14 décembre 1932- 1er février 2016, cela fait exactement 84 ans, le nombre d'années que le Sphinx de Limete a vécu sur la terre des humains. Sur ces années, 40 au mois, ont été consacrées à la lutte pour l'instauration réelle de la démocratie en RDC. Sur ce périple glorieux, l'homme est devenu plus qu'une icône politique comme le disait Thomas Lokondo : "Tshisekedi est un esprit ". Pourtant, l'aiguillon de la mort n'a pas manqué de l'atteindre. Au-delà d'un deuil familial, cette disparition est une perte d'Etat car, l'onde de choc de cette dernière risque d'impacter gravement le cours des choses dans tout le pays.

Les hommages à Bruxelles

Le corps de Tshisekedi sera exposé dimanche en Belgique, révèle une consœur. Qui, citant le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur, annonce que la capitale belge aurait mis à la disposition des proches d'Etienne Tshisekedi le palais 2 du Heysel afin que les trois veillées funéraires soient organisées avec faste. Les veillées devront se tenir dès ce vendredi, samedi et dimanche, à en croire le site d'information de RTBF. Aucune information n'a pour l'heure filtré sur la date du rapatriement du corps du Président du Conseil des sages du Rassemblement dans son pays.

Funérailles officielles à Kinshasa

"Nous présentons nos condoléances à la famille du président de l'UDPS et à tous les membres de son parti », a déclaré Lambert Mende, porte-parole du Gouvernement Badibanga. "Nous attendons que le gouvernement puisse de manière formelle prendre toutes les dispositions pour les funérailles de cette illustre personnalité qui est un ancien Premier ministre de notre pays, un ancien ministre et qui a été le numéro 2 lors des élections de 2011 et qui était à la tête du deuxième parti politique au Parlement de la RDC ", a-t-il soutenu.

Le monde s'exprime

"J'adresse au peuple de la RD Congo mes condoléances suite à la disparition du leader historique Etienne Tshisekedi ", c'est signé Jean Ping. "Mes pensées sont avec ses proches et tous les Congolais endeuillés par le décès d'Etienne Tshisekedi qui allait jouer un rôle crucial pour l'Accord de la Saint Sylvestre ", dixit l'Union Européenne par son Envoyé Spécial. "Profondément attristé par la mort du Président Tshisekedi. Qu'il repose en paix. Sans fléchir, poursuivons sa lutte pour la démocratie en RDC ", dixit Katumbi. Vital Kamerhe saluant la mémoire du lider maximo a plaidé pour qu'il soit élevé au rang de Héros national.

Des poignantes interrogations

Où va-t-on pleurer Tshisekedi à Kinshasa ? A quel endroit devrait-il être inhumé ? Monument de la démocratie, faut-il lui faire un mausolée ? Qui le remplacera valablement à la tête de l'UDPS, qui pour le strapontin du Rassemblement et encore, qui saura prendre le poids de sa place dans l'Opposition ? Quid de la poursuite des discussions directes et de la direction du Conseil National de Suivi de l'Accord ? Ce sont là des questions, somme toute pertinente, que le décès d'un seul homme soulève et qui sont en rapport avec l'avenir de toute une nation. Ces préoccupations illustrent la place qu'il occupait, le rôle qu'il jouait et, enfin, hélas, le trou béant que sa mort laisse.