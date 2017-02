Ile Maurice: Affaire Seetaramadoo - Me Ghurburrun préside le comité disciplinaire de MK

Les procédures pour le comité disciplinaire institué afin d'examiner le cas de Mike Seetaramadoo, Executive Vice-President Commercial à Air Mauritius (MK), ont repris dans l'après-midi du jeudi 2 février. C'est du moins ce qu'affirme une source autorisée au sein de la compagnie d'aviation. La première étape a été la reconstitution de cette instance.

Me Sanjeev Ghurburrun remplacera ainsi Me André Robert à sa présidence. «La séance de travail entre le nouveau président et des membres de la direction avait pour but d'établir les modalités. Les témoins n'ont pas encore été appelés», a avancé le porte-parole de MK.

Mike Seetaramadoo a été suspendu de son poste, le 4 octobre dernier, pour insubordination alléguée envers Megh Pillay, alors Chief Executive Officer de MK. Ce dernier a lui-même été révoqué le 28 octobre.

La relance de cette affaire intervient deux mois après que Mes André Robert, Senior Attorney, et Désiré Basset, Senior Counsel, ont claqué la porte comme président du comité et représentant juridique de MK respectivement, le 25 novembre. Ce désistement ferait suite à la décision unilatérale de MK d'imposer des assesseurs à Me André Robert et Me Désiré Basset.

Mike Seetaramadoo est représenté par Me Maneesh Gobin, le nouveau Chief Whip. Interrogé jeudi, ce dernier confirme qu'il reste, malgré sa nouvelle nomination, l'avocat de l'Executive Vice-President Commercial de MK. «Mon client ne m'a pas encore révoqué», a-t-il ironisé.