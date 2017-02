Ile Maurice: Pot-de-vin - Un policier reconnu coupable

Verdict défavorable pour Shafi Nunhuck en cour intermédiaire, le jeudi 2 février. Ce caporal de la force policière était poursuivi par l'Independent Commission against Corruption (ICAC) sous une accusation de bribery by public official, conformément aux dispositions des articles 4 et 83 de la Prevention of Corruption Act. Plaidant non coupable, il était assisté de Me Yousuf Mohamed.

C'est en juin 2009 que le policier a été appréhendé. Selon les faits, le 30 mai, Shafi Nunhuck était en service dans la région de Moka quand il a interpellé Shah Emamdhully. Ce dernier était au volant de son camion. L'accusé le suspectait d'être venu se débarrasser d'un chargement de terre, ce qu'il estimait illégal. Il a alors prévenu le chauffeur qu'une telle offense aurait comme conséquence une amende de Rs 25 000. Il lui a ensuite proposé de ne pas aller de l'avant avec la contravention contre une somme de Rs 1 000, lui intimant aussi de faire réparer son véhicule qui émettait de la fumée.

Ayant pris ses coordonnées, le policier l'a appelé plusieurs fois le lendemain. Rendez-vous pris, les deux se sont rencontrés sur une aire de stationnement à Moka. Shah Emamdhully lui a alors remis les Rs 1 000. Mais il avait, au préalable, fait une déposition à l'ICAC pour informer celle-ci des sollicitations du policier. Ce dernier aurait même tenté de négocier Rs 5 000, voire Rs 3 000.

Shafi Nunhuck avait été arrêté alors qu'il quittait le point de rendez-vous. En voyant arriver les limiers de l'ICAC, il avait jeté l'enveloppe contenant le billet de Rs 1 000.