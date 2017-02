Ile Maurice: Cité Malherbes - Pas de régularisation pour les six familles de squatters

Et là où de nouveaux cas sont détectés, «la loi suivra son cours». D'abord, des officiers du ministère, accompagnés d'un huissier de la cour, se rendent chez les familles pour leur faire comprendre qu'elles sont en train de commettre un délit. Et que la loi prévoit la démolition des structures sur le terrain si elles refusent de vider les lieux.

Ainsi, explique-t-on au ministère, cité Malherbes n'est pas le seul endroit à avoir reçu la visite des officiers du ministère depuis juillet 2015. «Les familles ont reçu plusieurs avertissements depuis l'année dernière. Mais elles ont continué à faire fi de ces correspondances», dit-on. Dans de tels cas, la loi prévoit que le ministère réfère le dossier à la police car «l'occupation illégale d'un terrain de l'État est un délit». Et c'est ainsi que la police a déjà été avertie dans le cas des six familles concernées.

Au niveau du ministère du Logement et des Terres, on affirme qu'il se pourrait «qu'après l'annonce d'un plan de régularisation de squatters, beaucoup de familles ont voulu profiter de cette opportunité en allant s'approprier un terrain de l'État illégalement, dans l'espoir de l'obtenir». Or, laisse-t-on entendre, «il faut surtout miser sur la prévention de nouveaux cas si on veut régler le problème des squatters dans le pays».

Le déclencheur : la régularisation des squatteurs recensés par le ministère du Logement et des Terres au 1er juillet 2015. Mais, dans le cas des six familles de squatters de cité Malherbes, à Curepipe, cette situation ne s'applique pas.

