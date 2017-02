Ile Maurice: Affaire BAI - Laina Rawat autorisée à effectuer de plus gros retraits

Laina Rawat, fille du Chairman Emeritus de la British American Investment (BAI), est soulagée. Elle est autorisée à effectuer un retrait mensuel de Rs 155 800, contre Rs 100 000, pour subvenir aux besoins de sa famille sur une base intérimaire.

Cette affaire a été appelée devant la juge Gaitree Jugessur-Manna, le jeudi 2 février. Cela, afin que Laina Rawat et la Financial Intelligence Unit (FIU) parviennent à un accord. Celui-ci n'a toutefois pu être finalisé jusqu'ici.

Outre des retraits d'un montant supérieur, Laina Rawat pourra aussi retirer la somme de Rs 379 840 de son compte pour régler ses dettes auprès de la Mauritius Revenu Authority. C'est la juge Gaitree Jugessur-Manna, siégeant en référé, qui a émis cet ordre.

Dans un affidavit juré en août 2016, la fille de Dawood Rawat avait révélé qu'elle dispose de Rs 13 millions dans un compte à l'ex-Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL). Après l'éclatement de l'affaire BAI, la BBCL est passée sous le contrôle de la National Commercial Bank (NCB). Ensuite est née la MauBank de la fusion entre la NCB et la Mauritius Post and Cooperative Bank.

Lors de l'audience du 16 décembre 2016, Me Ayesha Jeewa, qui représente Laina Rawat, et Me Christophe Ohsan Bellepeau, avoué de la FIU, sont parvenus à un accord. Qu'un retrait additionnel de Rs 55 800 (passant de Rs 100 000 à Rs 155 800 en attendant le chiffre final) soit accordé à Laina Rawat.

La juge Manna a aussi ordonné à la MauBank de transférer immédiatement le compte bancaire de Laina Rawat sous le nom de l'ex-BBCL et sous le contrôle de l'administrateur spécial Yacoob Ramtoola à un compte séparé et distinct sous le nom de Laina Rawat à la State Bank of Mauritius.

Mais, à jeudi, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord final. L'affaire a été renvoyée au 21 février afin de permettre à la FIU de décider de la marche à suivre. La MauBank était représentée par Me Preetam Chuttoo, avoué