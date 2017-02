Congo-Kinshasa: Partenariat Canada-RDC - SNV - Les volontaires bénéficient de l'expertise de Cuso International

Pour améliorer les compétences des agents volontaires du Secrétariat National de Volontariat notamment, dans le domaine du développement organisationnel, l'organisme international canadien dénommé «Cuso International», en partenariat avec les autorités congolaises, procèdent, depuis le mois de juillet 2016, à des séances des formations sur plusieurs thématiques avec les volontaires du SNV.

Ce, pour répondre au souci des deux parties, c'est-à-dire, entre le ministère du plan, via les responsables du SNV ainsi que du côté canadien, en matière de développement des structures œuvrant pour le bien-être de la population congolaise. C'est M. Luc Ebenga Lukano, Conseiller en Développement Organisationnel qui les dispense. Cela durera 12 mois, soit, jusqu'à la fin du mois d'Août. A l'issue de ces formations, les bénéficiaires du projet seront à même d'initier et de mener à bien différents types d'audits dans les entreprises (associations), accompagner les structures partenaires à la réussite de leur projet.

M. Luc Ebenga Lukano devra être à mesure de faire appel à toute son intelligence et sagesse pour terminer son plan de travail à l'échéancier fixé. Au cas contraire, son mandat pourrait se prolonger parce que, des avis recueillis, il a eu un léger retard quand, à l'approche du 19 décembre 2016, la dégradation de la situation politique du pays n'a pas permis à des expatriés de bien tourner.

Dans la journée d'hier, jeudi 03 janvier 2017, il a eu une séance de travail avec une frange des volontaires du SNV, dans la salle de réunion de l'OCDD (Observatoire congolais pour le Développement Durable), situé dans la commune de Lingwala. A l'issue de cette réunion, un calendrier des activités a été fixé ainsi que les noms des personnes à interviewer au sein du SNV.

L'équipe du développement organisationnel qui suit cette formation sera à mesure, finalement, de procéder au diagnostic, l'audit documentaire, les interviews et l'audit du personnel tant du SNV que de toute autre structure auprès de qui elle sera confiée pour mener ce travail. «Avec l'audit documentaire, nous passons en revue toute la documentation de la structure, de l'association, nous y relevons les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. De ses faiblesses, nous proposons des solutions. La deuxième étape c'est l'audit de personnel. Ici, nous trions parmi le personnel de l'association, les personnes qui connaissent bien l'entreprise et celles qui peuvent venir répondre à un questionnaire qui, normalement, peut dépasser 30 pages. Nous pouvons aller aussi auprès d'autres partenaires ainsi que des personnalités qui auront connu l'entreprise», a-t-il indiqué, avant de renchérir que dans cette séance de travail, ils ont eu le mérite de terminer avec la liste de personnes à interviewer et dresser un calendrier de la suite des activités.

Toutes ces formations visent à enrichir les compétences des agents volontaires du SNV et les aider à adopter un modèle convenable dans leur façon de faire avec les organisations partenaires. Les séances de travail avec Luc Ebenga Lukano vont déboucher sur un atelier de validation à l'issue duquel les conclusions seront communiquées aux autorités compétentes qui émettront leurs avis.

Que fait CUSO International ?

Organisation de bienséance, ayant son siège au Canada, en Ottawa, Cuso international œuvre pour le développement des communautés. Il les aide à accroître leur autosuffisance et leur résilience. Il entend protéger les enfants, vulgariser le respect des droits des femmes comme des hommes ainsi qu'à l'égalité des chances pour tous. De ses priorités, on peut citer notamment, l'accès à la justice, la responsabilisation et la transparence, la participation citoyenne, l'égalité des sexes et la gouvernance, l'éducation et la formation professionnelle afin d'améliorer l'employabilité, la création et le financement d'entreprises etc.