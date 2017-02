Congo-Kinshasa: Un problème !

opinion

Il s'en est allé, définitivement. Tshisekedi wa Mulumba Etienne a tiré sa révérence le 1er février 2017, à l'âge de 84 ans, à Bruxelles, en Belgique, bien loin de sa terre natale, la République Démocratique du Congo.

Sa mort est diversement commentée. Me Willy Mbenza, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe parle d'un drame et s'organise pour ouvrir un deuil chez-lui, pour honorer davantage celui qu'il qualifie de référence pour beaucoup de compatriotes, de part sa façon de se tenir en tant qu'homme politique de haut rang. Pour d'autres, à l'instar de Patrice Emery Lumumba qui s'était battu pour l'indépendance, Etienne Tshisekedi l'a fait pour la démocratisation. D'autres encore vante son combat politique de non violence, de sa constance, mais surtout de son courage politique en dépit des aléas, des traitrises dont il a fait l'objet, au point qu'ils sont appelés vertébrés, refusant toute compromission. Etienne Tshisekedi, ya Tshitshi appelé aussi affectueusement, laisse derrière lui un vide, un grand vide. Maman Marthe, son épouse, le ressentira pour longtemps, autant que ses enfants et membres de sa famille.

Son parti politique, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), ne s'en remettra pas de sitôt, bien qu'il soit connu de tous que les hommes passent, mais les institutions restent. Par pallier, il faut comprendre que le Sphinx de Limete, dont le rôle a été déterminant dans l'histoire de ce pays, dès l'aube de son indépendance, avait cessé d'appartenir seulement à sa famille, mieux à son parti politique. L'homme était devenu une icône nationale, dont le combat politique a été partagé par plus d'un, non seulement en République Démocratique du Congo, mais aussi dans le milieu de la diaspora congolaise. Ce faisant, que ce soit au pays ou à l'étranger, le vide est ressenti.

Dans le cadre du processus électoral actuel, son rôle a été prépondérant. C'est parce que l'action menée pour infléchir la position du régime en place avait conduit les acteurs politiques de l'opposition à se constituer en méga plateforme appelée « Rassemblement », où une autre structure, le Comité des sages a été instituée. Dans l'une comme dans l'autre structure, Etienne Tshisekedi a été placé à la tête, pour conduire la présidence. Là aussi, l'homme a laissé un vide. Mais alors, du vide laissé, un problème surgit et s'étale à plusieurs niveaux. S'il est permis de taire le dossier liée à sa succession, parce qu'il va se poser avec acuité dans différentes structures où il a évolué, même au niveau du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016, il y a celui qui est lié à l'organisation des funérailles.

Où va-t-on pleurer Etienne Tshisekedi ? Certaines langues se permettent de dire qu'il serait mieux que tout se passe en Belgique, pour éviter que des troubles ne se produisent au pays. Cet avis est balayé d'un cran, parce qu'il est des gens, acteurs politiques qui soutiennent que le corps sera incessamment rapatrié au pays, où des obsèques nationales doivent être organisées. Dans quel site sera exposé son corps, où va-t-on l'enterrer ? A la Nécropole ou faut-il que lui soit construit un mausolée et où exactement ? Ce sont des questions. Tout compte fait, tout le monde est conscient que si le Sphinx a été un problème de son vivant, il l'est encore aujourd'hui, quant au lieu où reposera son corps, pour l'éternité.