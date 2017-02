Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi parti, sa vision demeure

C'était le mardi, 24 janvier que le président national de l'Udps, Etienne Tshisekedi, a quitté la capitale RD Congolaise à bord d'un jet privé pour le Royaume de Belgique. Motif ! Check-up médical. Une semaine après, coup de tonnerre ! Une nouvelle tombe aux oreilles de Rd-congolais, annonçant sa mort, le mercredi, 1er février 2017. Le sphinx de Limete a tiré sa révérence sur la terre de colons.

La nouvelle de la mort d'Etienne Tshisekedi paraissait comme une folle rumeur pendant que la quasi-totalité de la population était branchée sur le petit écran à suivre la rencontre de demi finale de la Can/Gabon 2017, qui opposait le Burkina-Faso à l'Egypte.

Les téléphones ont sonné abondamment. Les réseaux sociaux en faisaient la une. Et, à la première heure du jeudi, 2 février, il était inévitable de constater dans certains coins et recoins de la Ville-province de Kinshasa se former des petits groupes pour en savoir un peu plus sur le décès du président du Rassemblement. Intercepté par le quotidien de Mont-Fleury, quelques kinois n'ont pas hésité à délier leur langue, pour témoigner la lutte qu'a menée ce grand homme politique. On ne pleure pas un héros, mais on continue sa vision, a-t-on indiqué. Etienne Tshisekedi a su garder le cap au prix de tous les sacrifices, bravant même tous les risques. Il a non seulement inquiété les autorités de la République, quel que soit le régime, mais également le monde entier. C'est un phénomène et un charismatique inné. Une icône spéciale en son genre.

Sa détermination doit nous servir d'exemple pour aspirer à la paix ainsi qu'à la liberté. La voix du lider maximo ne laissait pas dormir en paix le camp adverse. Il savait manipuler ses mots. Si les uns ont étalé les caractéristiques du visionnaire, d'autres, par contre, s'inquiètent de l'avenir de son parti, voire du Rassemblement. Car, le vent de la scission peut venir à tout moment. Que les membres de la fille aînée de l'opposition restent soudé, parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est dans un même esprit que quelques kinois ont présenté les condoléances à sa famille biologique, plus précisément à Maman Marthe et à Félix Tshisekedi, ainsi qu'à la classe politique tout entière. Que la terre de nos aïeux lui soit douce et légère.