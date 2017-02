Congo-Kinshasa: La disparition d'Etienne Tshisekedi - La population pleure un leader incontestable

Acheminé au pays du" Roi Baudouin" pour des raisons de Santé, le destin va décider autrement. Etienne Tshisekedi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement a quitté la terre des hommes dans la soirée du mercredi, 01 février 2017.

Une consternation non pas seulement pour l'opposition, mais de toute une nation. Etienne Tshisekedi a choisi de mourir au moment où la République démocratique du Congo, son pays, traverse un tournant décisif de son histoire et qu'il était appelé à y jouer un rôle prépondérant. Au cours d'une enquête exécutée par les fins limiers de La Prospérité, la population regrette d'avoir perdu un leader unique en son genre, et se demande où trouver un autre ?

Le peuple Congolais ne s'y attendait pas, Etienne Tshisekedi qui est parti en Belgique pour un check up, n'est plus. La nouvelle est tombée comme du tonnerre, malgré que la mort soit une réalité que l'homme ne peut s'en passer. Etienne Tshisekedi laisse le goût d'inachevé auprès de ses partisans. Suite à cette disparition, votre rédaction a glané quelques réactions de la part de la population. Pour Jules Monga, Tshisekedi est un leader politique hors pair, celui qui incarnait les valeurs solides pour la bonne marche de la démocratie en République démocratique du Congo. «La mort de Tshisekedi m'affecte dans mon for intérieur. Etienne Tshisekedi était un modèle vivant de la démocratie pour notre pays. Et, maintenant qu'il est parti, je suis inquiet sur l'avenir politique de notre pays par rapport à la situation actuelle, dont l'illustre disparu devrait jouer, par sa sagesse, un rôle important pour la sortie de la crise politique que le pays traverse », a-t-il déclaré.

D'autres compatriotes appellent les politiciens d'incarner les valeurs de Tshisekedi, lesquelles ont permis que le Congo se lance sur le chemin de la démocratie. « Sa mort nous fait mal. Il est parti, puisqu'il a achevé sa course. Maintenant, il faut se focaliser sur l'avenir. Alors, je demande aux politiciens Congolais d'incarner les valeurs de Tshisekedi, pour que le pays avance dans la voie de la démocratie, dont Etienne Tshisekedi s'est battu dès son jeune âge», a dit un passant à Kintambo/magasin.

Quelques faits marquants de la vie politique d'Etienne Tshisekedi

La vie politique d'Etienne Tshisekedi est marquée par beaucoup de faits très poignants, mais trois ont retenu l'attention de votre rédaction.

Premièrement, il a pris le courage de divorcer politiquement vers 1977-78, avec le président Mobutu suite à ses dérives directoriales, au point de former l'UDPS au début des années 80.

En second lieu, l'opinion se rappellera du courage qui avait animé Etienne Tshisekedi de pouvoir démonétiser les billets de 5 millions de zaïre. Et, enfin, sa désapprobation ouverte de la présence des militaires Rwandais après la guerre de libération en 1997. Cependant, il a été signalé quelques troubles sporadiques, juste après l'annonce de la mort d'Etienne Tshisekedi. L'opinion pense que le deuil et les obsèques de l'illustre disparu doivent se dérouler dans un climat de sérénité, car le défunt, de son vivant prônait la paix et la tranquillité, qui faisaient parties de ses idéaux.