Congo-Kinshasa: Afin d'achever la lutte de Tshisekedi - La population invite les Opposants à obtenir l'alternance démocratique

La mort d'Etienne Tshisekedi, le mercredi 1er février à Bruxelles, a sonné comme un coup de tonnerre dans les cœurs de tout congolais, spécialement auprès des jeunes kinois qui se referaient dans sa politique.

Pour eux, le lider maximo n'était plus seulement un homme mais toute une idéologie. Constatant son décès, bon nombre des jeunes approchés par le Journal La Prospérité, ont appelé les opposants, participant aux discussions directes au centre interdiocésain, à baliser le chemin vers les élections devant conduire à l'alternance démocratique.

Il est indéniable que le décès d'Etienne Tshisekedi arrive à un moment très lancinant de l'histoire politique de la RD. Congo. Il s'agit vraisemblablement des pourparlers sur les arrangements particuliers résultant de l'Accord du 31 décembre 2016, l'inexorable option pouvant conduire à l'alternance au sommet de l'Etat. Si la mort pouvait encore lui accorder quelques jours de bonus sur la terre des humains, ce consensus du centre interdiocésain allait permettre au Sphinx de Limete d'arriver à bout de son combat. Celui d'un pays totalement démocratique et souverain. Comme le Prophète Moïse qui, en dépit d'âpres efforts, n'a pas réussi à conduire le peuple d'Israël jusqu'à la Terre Promise, Tshisekedi wa Mulumba n'a pas non plus atteint son rêve, celui de participer à l'alternance tant attendue. De facto, la jeunesse kinoise interviewée estime qu'il revient aux acteurs politiques de l'opposition, spécialement à ceux du Rassemblement, de pouvoir, à la manière de Josué qui a acheminé le travail de Moïse, achever le combat de cet éminent homme du peuple. Ce qui permettrait au pays d'accéder à la vraie démocratie.

Honneur à l'icône oblige

La mission des acteurs politiques aux discussions de la CENCO est de conduire le pays vers une alternance rapide par la voie des élections libres, transparentes et apaisées. Une chose qui est encore loin d'être résolue d'autant plus que de petits grains des sables ne cessent de grésiller la machine. Il s'agit alors du mode de désignation du premier ministre, la répartition des ministères de souveraineté ainsi que de la médiation de la CENCO. L'extinction de cet opposant historique, d'après certains jeunes, oblige ainsi les politiques à balayer d'un revers de la main toute sorte de blocage passé à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La mise en œuvre de ce modus vivendi n'est plus simplement acte assurant une remise-reprise au strapontin de la République, mais, de plus, il est comme un gage de tout le combat d'Etienne Tshisekedi. « Puisqu'il a lutté, toute sa vie, pour une vraie démocratie en RD. Congo, les politiques doivent, illico presto, mettre en application l'Accord du 31 décembre afin d'honorer sa mémoire par des scrutins paisibles», martèle un jeune interrogé.

« A jamais dans nos cœurs », telle est le message tiré dans différents entretiens réalisés par vos fins limiers avec plusieurs personnes dans la ville de Kinshasa.