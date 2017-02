Congo-Kinshasa: Décès du patriarche Etienne Tshisekedi - Jean-Marie Mulatu parle d'un grand vide pour la nation congolaise

interview

Consterné, angoissé et désemparé, l'honorable Jean-Marie Mulatu est vivement préoccupé de la tragédie qui vient de frapper la nation congolaise en général et le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement en particulier, par le décès du président du comité des Sages et président de l'UDPS, le patriarche Etienne Tshisekedi Wa Mulumba qui a tiré sa révérence, le 1er février 2017, à Bruxelles en Belgique.

La frasque insupportable de la disparition tragique de ce grand baobab, figure emblématique de la scène politique congolaise, intervient en un moment crucial où la RD-Congo est dans un tournant décisif de son histoire. Le sphinx de Limete a été un monument de la démocratie, un modèle d'engagement et un symbole du changement. Joint au téléphone par la rédaction du Quotidien La Prospérité, Jean-Marie Mulatu, député national élu de la circonscription électorale de Muanda dans le Kongo Central reconnait que la mort de ce père de la Démocratie en RDC, constitue un grand vide pour la nation congolaise et une grande perte pour sa famille biologique et politique.

C'est pourquoi, insiste-t-il, les consciences doivent se libérer de la peur de manière que l'Accord du 31 décembre 2016, issu des discutions directes sous les auspices de la CENCO, soit de strict application.

Ci-dessous, l'interview exclusive qu'il a accordée avec beaucoup d'émotions.

Jean-Marie Mulatu bonjour,

Bonjour M. le journaliste Khonde

Où précisément, la triste nouvelle du décès de M. Etienne Tshisekedi vous a trouvé? A Kinshasa ou en plein vacances parlementaires dans le Kongo Central?

Non, nous sommes en plein vacances parlementaires mais, je me trouve ici à Kinshasa.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous appreniez que l'icône de la démocratie congolaise, M. Etienne Tshisekedi a passé désormais l'arme à gauche depuis Bruxelles?

Ecoutez, j'étais déjà avec le Doyen Konde Vila Kikanda lorsque je me mets à répondre à cette interview. Vous pouvez l'imaginer en tant que patriarche, président du Rassemblement, une structure dans laquelle, on est membre à travers notre parti l'Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC), j'éprouve un sentiment d'angoisse, de tristesse et de compassion pour la nation, ses enfants et son épouse. Une crainte pour l'avenir de ce pays par rapport au combat qu'il a mené en faveur du social et de la démocratie comme indique le nom de son parti UDPS. Un combat dont il a été lui-même le leader charismatique. Nous attendons voir comment faire la relève dans un pays qui est en train de tanguer.

Comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo sans Tshisekedi?

La bonne marche du pays doit continuer. La peur doit se libérer. Les consciences doivent se libérer de manière que l'Accord de la Saint Sylvestre qui a hissé Etienne Tshisekedi aux fonctions de président du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) soit d'application. C'est de cette façon qu'on va lui rendre hommage mérité, qu'on va l'honorer et pérenniser sa mémoire.

L'Accord de la CENCO, a quelle chance de réussite d'après vous?

Comme je l'ai dit tantôt, l'Accord doit être d'application. Je crois qu'il y a une disposition de l'Accord qui dit qu'en cas de vacance ou empêchement du président, la gestion du Comité est collégiale. Toutefois, je ne me suis pas encore imprégné à fond, pour mieux comprendre les contours de tous les articles de cet Accord.

Que peut-on retenir de tractations et perspectives au niveau du Rassemblement qui pleure son président?

Je crois que c'est très tôt de parler de ce sujet au niveau du Rassemblement, d'autant plus que la mort est intervenue, le 1er février 2017, à 17h22' à Bruxelles. Nous allons nous réunir peut être demain [NDR, aujourd'hui vendredi], pour lever toutes les options par rapport à ces obsèques. Mais, je dirai d'emblée que la nation congolaise toute entière doit lui rendre des hommages dignes d'un grand baobab qui s'est écroulé, d'un monument ou d'une icône de la démocratie. Il a payé de toute sa vie pour mener une lutte acharnée en faveur de la démocratie et le respect des droits humains.