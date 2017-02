Congo-Kinshasa: Noël K. Tshiani Muadiamvita rend un vibrant hommage à Etienne Tshisekedi !

document

Déclaration

Nous avons appris avec stupéfaction le décès du Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba à Bruxelles.

Nous rendons un vibrant hommage au Président Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, l'homme qui aura tout sacrifié pour le triomphe de la démocratie et l'avènement d'un Etat de droit en RDC.

Le Président Tshisekedi a été et restera à jamais notre modèle en politique, l'exemple de lutte non violente pour améliorer la gouvernance du pays en mettant les intérêts supérieurs du peuple et du pays d'abord.

Dr. Etienne Tshisekedi Wa Mulumba mérite d'être élevé au rang des héros nationaux et des commandeurs de l'ordre de mérite national.

A la famille biologique et politique ainsi qu'à la Nation Congolaise, nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées.

Le Vieux va certainement nous manquer. Nous continuerons sa lutte pour l'avènement de la democratie, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance et du respect des libertés fondamentales en Republique Démocratique du Congo.

La meilleure façon d'honorer la Mémoire de l'illustre disparu est de transformer la RDC en un pays plus stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour toutes les congolaises et tous les congolais. Un pays où nous aurons éradiqué la corruption, le tribalisme, le favoritisme, et le provincialisme. Un pays où toutes les Congolaises et tous les congolais sont égaux devant la loi. Un pays qui se développe rapidement en s'appuyant sur ses ressources naturelles et sa population. Un pays d'avenir ! J'y crois et nous y arriverons.

Reposez en Paix !

Dr. Noël K. Tshiani Muadiamvita