Sénégal: Yakham Mbaye menace la 2Stv de lui retirer sa licence

Dans un communiqué de presse, le ministre secrétaire d'Etat à la communication avertit le patron de la première chaine privée au Sénégal de retirer sa licence, suite à l'émission du 20 janvier 2017 «Le Grand Rendez-Vous» de la 2Stv au cours de laquelle le chroniqueur Mamadou Sy TOUNKARA aurait fait l'apologie de la lutte armée en Mauritanie. «Ces propos inqualifiables et irresponsables violent gravement le cadre légal et réglementaire, voire conventionnel de l'exploitation d'un service audiovisuel qui se fonde sur une convention signée avec le Ministère de la Communication. Pis, ils sont de nature à compromettre la paix social et la stabilité de nos relation avec nos partenaire extérieurs, plus particulièrement nos voisins», lit-on dans ce document.

