Mauritanie: Le président de la commission arabe des droits de l'homme loue les acquis du pays dans le domaine des droits de l'homme

Le président de la commission arabe des droits de l'homme (CADH), Dr. Hadi Ben Ali El-Yami, a loué jeudi, lors d'une conférence de presse, la décision du gouvernement mauritanien d'accélérer le processus d'adhésion de la Mauritanie à la charte arabe des droits de l'homme et son engagement à soutenir la commission arabe des droits de l'homme, dans le cadre du renforcement de l'action arabe commune dans ce domaine.

Il a, par la suite, exprimé ses remerciements au Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, pour les efforts déployés par la Mauritanie en matière de protection et de promotion des droits de l'homme.

" Des efforts qui se traduits par une interaction positive avec les mécanismes des droits humains régionaux et internationaux concernées par les droits de l'homme " a-t-il dit, exprimant le voeu de voir l'action arabe commune, figurer à l'agenda des travaux des gouvernements arabes, sous la présidence en exercice de la Mauritanie de la ligue des Etats arabes.

Il a ajouté que la visite a permis à son organisme de s'informer largement sur les acquis concrets et nouveaux réalisés par la Mauritanie dans le domaine du renforcement et de la protection des droits de l'homme, sur les plans législatif et pratique, saluant l'approche positive cumulative suivie par notre pays, notamment la Mauritanie l'adoption d'amendements constitutionnels en 2012, qui ont consolidé les garanties juridiques de protection de tous les droits et de touts les libertés fondamentales.

La ratification de la Mauritanie de toutes les conventions internationales fondamentales des droits de l'homme a été saluée par le président de la commission, surtout le protocole facultatif de la Convention contre la torture et autres sévices, les punitions cruelles, inhumaines ou humiliantes et plus tard du mécanisme national de prévention de la torture, qui représente la seconde expérience au niveau arabe, en faisant un modèle à suivre dans le monde arabe dans ce domaine.

Il a passé, par la suite, en revue la charte arabe des droits de l'homme, considérée comme étant le premier document arabe commun et généralisé, spécifique aux droits de l'homme dans le monde arabe et contraignant pour les Etats arabes en matière des droits de l'homme.

La conférence de presse s'est déroulée en présence de la directrice de la promotion des droits de l'homme et de la cohésion sociale au commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Mme Fatimetou Mint Ndeyane et du président du secrétariat de la CADH M. Mohamed Yacoub.