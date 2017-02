Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

Chargé de Mission : Mamadou Ba, précédemment Conseiller Juridique au Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et Technologies de l'Information et de la communication.

Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et Technologies de l'Information et de la Communication

Les opérations concernées par cette phase du programme concernent l'exécution des décisions d'installation et de réinstallation au profit de 41000 ménages, l'instruction de 5868 plaintes et réclamations enregistrées par les services compétents ainsi que la sécurisation des attributions à travers l'usage d'un outil développé spécialement à cet effet en collaboration avec l'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés

La Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la relance et au parachèvement des opérations de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott.

