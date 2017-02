Ile Maurice: CWA - Remplacement de tuyaux à Morcellement Swan à Péreybère

communiqué de presse

La maîtrise des fuites d'eau à travers le réseau de distribution reste une des priorités pour le gouvernement. D'où le projet de remplacement de tuyaux qui se poursuit à travers le pays, cela afin de réduire la 'Non-revenue Water' (NRW) et offrir un meilleur approvisionnement en eau aux consommateurs.

La Central Water Authority (CWA) a récemment alloué un contrat à Best Construct Ltd pour la pose de tuyaux de 16 km au morcellement Swan à Péreybère. Au coût de Rs 77 millions, le projet comprend la fourniture et la pose de tuyaux en fonte ductile de diamètre de 100 mm, 150 mm et 200 mm. Les foyers seront ensuite raccordés à ce nouveau réseau. Les travaux débuteront en février 2017 et prendront fin en août 2018.

La NRW est la différence entre le volume d'eau produit et distribué à travers le réseau de la CWA et celui effectivement vendu aux consommateurs. Cette différence est due à un certain nombre de raisons, dont les principales sont la perte d'eau dans le réseau de distribution qui date de plus de 100 ans, les compteurs défectueux et le vol d'eau. Parmi les régions les plus affectées : St-Pierre, Moka, Curepipe, Vacoas et Quatre-Bornes, qui comptent le plus de consommateurs.

Autres projets

Ainsi, le gouvernement a prévu d'investir Rs 3,4 milliards pendant l'année financière 2016-2017 en vue d'améliorer la fourniture d'eau. Les projets comprennent notamment le remplacement de quelque 180 km de tuyaux défectueux à Beau Bassin, Rose Belle, Rivière du Rempart, Lallmatie, Roche Bois, Plaine Verte et Surinam ; l'augmentation des capacités des stations de traitement ; et la construction de Strategic Service Reservoirs et de nouveaux barrages.

Plusieurs projets visant à réduire la NRW qui avaient démarré en janvier 2015 ont été complétés fin 2016. Environ 21 km de tuyaux de 150 mm allant de Chemin La Brasserie au centre de Curepipe ont été remplacés. Le coût du projet était de Rs 163 millions.

Des tuyaux en fonte ductile de diamètre de 100, 150, 250 et 400 mm sont venus remplacer ceux en amiante sur une longueur de 26 km de l'Avenue John Kennedy à Vacoas jusqu'à Phoenix. Un total de Rs 187 millions a été déboursé pour ce projet. De plus, Rs 161 millions ont été injectés pour le remplacement de 30 km de tuyaux de diamètre de 100, 150, 200 et 300 mm allant de l'Avenue John Kennedy jusqu'à Solferino.