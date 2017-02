Ile Maurice: Police - Une Ride and Fun Activity prévue le samedi 4 février dans le nord

communiqué de presse

La santé physique et mentale des membres de la force policière est un élément important. Dans ce contexte, une Ride and Fun Activity, organisée par la Northern Division se tiendra le samedi 4 février 2017, avec comme point de départ les Piton Divisional Headquarters et comme point d'arrivée à Super U de Grand Baie.

Quelque 150 officiers de la Police de la Northern Divisison et des représentants de la communauté participeront à cette marche. Ils passeront par Poudre D'Or Hamlet, Cottage, Goodlands, Fond du Sac, Plaine des Papayes, Triolet, Trou aux Biches, Mon Choisy, Pointe aux Cannoniers, et Gand Baie.

L'objectif principal est d'encourager les officiers de la Police et la population en général à pratiquer un sport. L'accent est aussi mis sur la promotion de la coopération entre les différentes unités et membres de la Police. Cette Ride and Fun Activity vise à encourager les policiers à améliorer leur niveau physique, d'autant plus qu'il est nécessaire que le personnel soit en forme afin d'être en mesure d'exercer leurs fonctions au mieux de leurs capacités.

Chaque année, le personnel de la force policière participe à plusieurs événements sportifs. Des compétitions de cross-country sont organisées de même que des compétitions de natation, des tournois de football et des journées sportives.