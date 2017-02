Burkina Faso: "Lov'Night" pour rapprocher des couples

Le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement (UPC) a animé une conférence de… Plus »

«Les entreprises telles la Banque of Africa et le Groupe SONAR ont compris le message et ont déjà inscrit chacune 10 couples. Si l'employé est épanoui dans son foyer cela va impacter positivement son service rendu à l'entreprise», a-t-elle fait remarquer. Y-a-t-il des partenaires qui soutiennent l'événement?

«Nous voulons à travers cette soirée, rallumer la flamme du bonheur au sein des foyers. Pour ceux qui sont déjà en harmonie c'est de contribuer à améliorer davantage l'ambiance et ceux qui sont en difficultés c'est de créer un cadre d'échanges et de détente», a-t-elle expliqué.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.