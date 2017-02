Angola: Données biographiques de la tête de liste du MPLA

Luanda — João Gonçalves Lourenço, est né dans la municipalité de Lobito, province de Benguela (littoral), le 5 mars 1954, tête de liste du MPLA aux élections de 2017, est marié à l'économiste Ana Dias Lourenço, et est père de six fils.

Fils de Sequeira João Lourenço, infirmier, nationaliste dans la clandestinité et prisonnier politique, originaire de Malanje, et de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, couturière, originaire de Namibe, tous deux déjà décédés.

Détenteur d'une maitrise en sciences historiques et général en réserve, João Lourenço a participé à la première et seconde guerre de libération nationale, IIème région politico-militaire.

Il a assumé la fonction de chef de direction politique nationale des ex-FAPLA (Forces Armées Populaires de Libération d'Angola).

Il fut également Ièr secrétaire provincial du MPLA et commissaire (gouverneur) des provinces de Moxico (est) et de Benguela, respectivement, secrétaire à l'information et propagande du MPLA et plus tard secrétaire général du parti.

Parmi tant d'autres fonctions, il fut aussi président de la commission constitutionnelle de l'Assemblée nationale, président de la commission permanente, président du groupe parlementaire du MPLA et Ièr vice-président du Parlement.

Membre du Bureau Politique du MPLA, João Lourenço a été nommé ministre de la Défense Nationale en 2015, et élu vice-président du parti au VIIème congrès ordinaire, réalisé à Luanda , du 17 au 20 août 2016.

Données biographiques du candidat à la vice-présidence

Bornito de Sousa Baltazar Diogo, indiqué vice-président de la République du MPLA aux élections de 2017 est l'actuel ministre de l'administration du territoire, est fils de Baltazar Diogo et de Catarina Manuel Simão Bento.

Il est né dans la municipalité de Quéssua, province de Malanje (nord), le 23 juillet 1953.

Marié à Maria José Rodrigues Ferreira Diogo, Bornito de Sousa est juriste et père de quatre fils, ayant débuté sa carrière politique comme secrétaire national de la JMPLA, branche juvénile du MPLA.

Plus tard, il a été élu député, ayant exercé les fonctions de président du groupe parlementaire du MPLA, président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée Nationale, et président de la commission des questions juridiques, régiments et mandats du Parlement.

Il a encore assumé les fonctions de président de la commission constitutionnelle de l'Assemblée nationale, qui a élaboré l'actuelle constitution de la République d'Angola, et de vice-président de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

Nommé ministre de l'Administration du territoire en février 2010, a été reconduit à ce poste le 1 octobre 2012, partant des résultats électoraux sortis des élections générales de la même année.

Avocat, profession suspendue pour incompatibilité de fonctions, Bornito de Sousa est professeur de Science Politique et Droit constitutionnel.