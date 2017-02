Cote d'Ivoire: Manchester City - Yaya Touré va retrouver la Ligue des Champions !

La hache de guerre entre Yaya Touré et Pep Guardiola est définitivement enterrée. Après l'avoir relancé en Premier League, le technicien espagnol vient de décider de l'inclusion de l'ancien barcelonais dans sa liste des joueurs appelés à participer aux prochains tours de la Ligue des Champions. Yaya Touré, qui a démarré l'ensemble des matches de Manchester City disputés en 2017, peut donc espérer être de la partie lors de la double confrontation face à son ancien club de Monaco. Les affiches contre le leader de la Ligue 1 sont programmées les 21 février et 15 mars prochain.

