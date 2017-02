Cameroun: CAN 2017 - Moukandjo heureux pour 22 millions de Camerounais

Fabrice Ondoa : Le gardien de but camerounais s'est presque tourné les pouces à la première… Plus »

« Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que 22 millions de camerounais sont heureux de leur équipe, sont fiers de nous et nous savons que peu importe l'issue de la rencontre, ils seront toujours contents », dit-il dans des propos relayés par Camfoot. « C'est un travail de toute l'équipe, de tous les joueurs, les 23 et l'encadrement technique. Même si je suis capitaine, je pense qu'il faut souligner l'abnégation de tout le monde, l'envie de tout le monde, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être qualifiés pour la finale ».

Capitaine exemplaire et auteur d'un match fantastique contre le Ghana en demi-finale de la CAN 2017, Benjamin Moukandjo est juste heureux. Le Lion indomptable ne cache pas sa joie après la victoire obtenue sur le Ghana, victoire qui permet au Cameroun de jouer la finale de la compétition dimanche contre l'Egypte.

