Ghana: CAN 2017 / Avram Grant - « Je voulais tellement être en finale »

Le Cameroun a rejoint l'Egypte en finale de la CAN 2017 après avoir battu le Ghana 2 à 0, lors de la deuxième demi-finale disputée jeudi soir. Le match a été très disputé mais les occasions étaient rares et il a fallu attendre la 72ème minute pour voir Ngadeu-Ngadjeui trouver la faille suite à une grosse erreur de Boye. Collectivement, le Cameroun a semblé plus solide ce jeudi face à des ghanéens, certes excellents individuellement, mais à qui il leur manquait quelque chose pour faire la différence dans ce match. Les Ghanéens se sont, ensuite, jetés en attaque mais toutes leurs tentatives ont été repoussées par la défense camerounaise. Durant le temps additionnel, Bassogog (93') a profité des espaces cédés par le Ghana pour inscrire le second but de son équipe sur contre-attaque.

«Je suis plus que malheureux. Je voulais tellement être en finale. Nous avons tout fait pour être là et en deuxième période, nous avons largement dominé. Félicitations au Cameroun bien sûr, mais nous étions les meilleurs et nous avons perdu, » a confié Avram Grant le sélectionneur du Ghana.

La finale de la CAN 2017 entre l'Egypte et le Cameroun sera la troisième entre les deux sélections avec deux victoires égyptiennes en 2008 et 1986.