Guinée: Antonio Conte - Les excuses du joueur au Stade de Reims

Parti au Beitar Jérusalem en fin de mercato hivernal, Antoine Conte a tenu à présenter ses excuses après l'épisode sombre qu'il a vécu ces derniers temps. Le joueur d'origine guinéenne n'a plus joué avec son club Reims depuis son interpellation en décembre pour violence envers un jeune homme qui essayait de l'empêcher de battre sa femme.

«J'ai gardé le silence depuis ce jour où j'ai malheureusement dérapé. Je ne passe pas un jour sans me demander ce qui m'est arrivé ce jour. Ce jour qui aurait pu faire basculer la vie de ce garçon. Aujourd'hui, je suis soulagé de l'entendre vous parler, je suis soulagé de voir qu'il retrouvera sa vie normale. Je n'ai pas pu le contacter pour lui faire part de mes regrets et de mes remords de part mon contrôle judiciaire. Mon entourage a essayé mais sans retour », a-t-il écrit dans un communiqué.

« Ma vie a, je le conçois, basculé aussi. Je ne vois plus ma femme et mon fils depuis ce jour. Je n'ai pas pu exercer mon métier depuis. Je ferais tout pour recommencer ce jour sans que cela se produise Je tiens sincèrement à répéter mes excuses à ce jeune homme qui j'espère voudra me voir pour que je lui montre ma sincérité. Je le répète encore : Je suis désolé et je te prie d'accepter mes sincères excuses.

Je tiens à m'excuser auprès du Stade de Reims, ses supporters, ses dirigeants, le staff technique ainsi que tous mes collègues et amis que j'ai pénalisé. Je leur souhaite de réussir l'objectif que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, j'ai dû partir loin pour retrouver la chance de faire mon métier dans une équipe qui m'a donné la chance de rejouer. Le temps, peut-être aussi, de me racheter. Je demande à tous ceux que j'ai choqué de me donner le temps de me racheter, de me pardonner et de montrer que ne suis pas celui que vous pensez. Je suis un homme, qui comme tous, fait malheureusement des erreurs », a ajouté Antoine Conte.