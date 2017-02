Ile Maurice: Le Lycée des Mascareignes ouvre sa salle polyvalente au grand public

C'est Benoit Harter de BH Concept qui est le prestataire technique et gestionnaire de la salle. Le but avoué est d'en faire un «pôle culturel», en s'appuyant sur une saison d'événements de mai à septembre, indique-t-il. Pour l'heure, la première manifestation grand public dans cette salle n'est pas encore connue. Elle se positionne dans un paysage où le théâtre Serge Constantin a 292 places, le Kafet@ Komiko environ 300 places.

Jusqu'à ce que l'idée d'ouvrir les lieux ne soit adoptée par les responsables. «La région de Moka se développe de plus en plus. Elle n'a pas beaucoup de salles qui donnent un rayonnement à la culture.» Le voisin le plus proche est l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute qui compte plus de 800 places.

