Sénégal: L'Orchestra Baobab en tournée de promotion de son album hommage à Ndiouga Dieng

Les membres de l'Orchestra Baobab effectuent depuis le 31 janvier une mini-tournée au Royaume Uni, pour lancer la promotion de leur nouvel album, "Tribute To Ndiouga Dieng" (Hommage à Ndiouga Dieng, membre du groupe décédé en novembre dernier), dont la sortie est prévue le 31 mars prochain, a-t-on appris vendredi.

La tournée a débuté le 31 janvier par le Roundhouse, à Londres, et se poursuit au Royal Concert Hall de Glasgow (2 février) pour se terminer au Howard Assembly Rooms de Leeds, indique le site Internet de leur maison de production anglaise Word Cir0cuit, sur lequel l'album "Tribute to Ndiouga" est déjà en prévente.

"Notre séjour devrait durer une semaine. Nous y allons pour trois dates. C'est pour lancer la promotion de notre album qui va sortir le 31 mars", avait indiqué à l'APS Balla Sidibé, membre du groupe, à la veille du départ du groupe, dimanche dernier.

Selon Balla Sidibé, ce disque est composé de dix titres inédits. World Circuit a déjà sorti "Foulo", un single extrait de l'opus.

"Ce sont des titres dont je suis l'auteur. J'en ai chanté un avec Thione Seck et un autre avec Cheikh Lô", avait précisé Sidibé, un des piliers de cette formation crée en 1970.

Le nouvel album dédié à Ndiouga Dieng (1949-2016) est le quatrième album produit par World Circuit, après "Pirate's Choice" (décembre 1996), "Specialist In All Styles" (septembre 2002) et "Made In Dakar" (octobre 2007).

L'Orchestra Baobab avait effectué son retour sur scène en 2001, consécutif à une "pause" d'une quinzaine d'années.

De l'album "Tribute To Ndiouga Dieng", World Circuit dit qu'il est dans le même style que les précédents fondés sur une symbiose de la musique afro-cubaine et des rythmes et mélodies du continent africain en général. Il a été enregistré au studio Moussa X, à Dakar, précise la maison.

L'artiste-chanteur sénégalais Ndiouga Dieng, auquel le disque est dédié, est l'un des piliers de l'Orchestra Baobab, décédé dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 novembre 2016, à Dakar, à l'âge de 69 ans.

Dieng, héritier d'une longue lignée de griots, était une voix dont la force et la présence n'avaient d'égale que la puissance et la profondeur de la poésie des mots et messages qu'il a portés pendant plus de 45 ans.