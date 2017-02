Sénégal: Aïssa Maïga - "Je n'ai jamais été en conflit avec mes origines malienne et sénégalaise"

Aïssa Maïga est marraine de l'Amref, première ONG de santé publique en Afrique, et ambassadrice de Stand Up for African Mothers, campagne visant à former des sage-femmes sur le continent, pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile.

"Pour moi l'être humain est capable d'absorber énormément d'informations et d'en faire quelque chose", fait observer la comédienne, qui a perdu son père 4 ans après son arrivée en France. Elle a été élevée par son oncle et sa tante.

"Ma grand-mère adoptive m'emmenait à l'église. Tandis que ma grand-mère au Mali m'envoyait à l'école coranique. Elle me faisait faire la prière musulmane avec elle. Cela ne me posait aucun problème".

"Mon métissage est quelque chose qui tombe sous le sens. Il n'est ni un étendard, ni l'objet d'une lutte ou d'une revendication. Il est juste là", ajoute Aïssa Maïga dans une interview au magazine "Into The choc" du groupe Jeune Afrique.

"Je n'ai jamais été mise en situation de conflit de loyauté vis-à-vis de l'une de mes origines - ou appartenances - ou de l'autre. Et ceci m'a beaucoup facilité la vie", déclare cette femme de culture de 42 ans, scénariste, réalisatrice, comédienne de théâtre et de cinéma.

