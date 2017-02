Sénégal: Table ronde sur "la tenure foncière" et les risques d'instabilité, le 9 février

communiqué de presse

Une table ronde portant sur "la tenure foncière, le risque pour les investisseurs et la stabilité politique en Afrique" se tiendra à Dakar, jeudi prochain, à partir de 9 heures, au Radisson Blu, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

"Les discussions seront axées sur « l'État mondial des droits et ressources, des risques et conflits à la paix et la prospérité en Afrique", rapporte ce communiqué reçu de l'Initiative des droits et ressources (RRI), une coalition mondiale visant à mobiliser diverses capacités et expertises pour la promotion et la sécurisation des droits locaux sur les terres et les ressources,

Seront aussi évoquées, "de nouvelles recherches sur le lien entre investissements liés aux terres, et les conflits en Afrique", annoncent les responsables de cette coalition composée de 15 partenaires, 6 réseaux affiliés, 14 Experts internationaux associés et plus de 150 organisations internationales, régionales et communautaires.

De nombreux spécialistes du Sénégal et d'autres pays (Kenya, Libéria notamment) sont attendus à cette rencontre, parmi lesquels le président de la Commission nationale de la réforme foncière(CNRF) Moustapha Niang.

Le Premier Ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne y est également attendu, si l'on en croit les organisateurs, de même que des représentants de divers gouvernements africains, des communautés locales et des organisations des peuples autochtones.

Des dirigeants d'entreprises et d'organisations d'investisseurs devraient aussi participer à cette table ronde dont les initiateurs comptent de cette manière favoriser des réformes progressistes des politiques et des marchés.

