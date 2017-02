Cote d'Ivoire: Remous sociaux - Les femmes médiatrices se félicitent de la reprise du travail

Pour la plate-forme des femmes médiatrices, cela témoigne de la volonté des protagonistes de préserver la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi, elle remercie le Président de la République pour les efforts consentis en faveur d'une décrispation, félicite le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour l'esprit de conciliation qui a prévalu lors de ces discussions.

Dans une déclaration lue par Aimée-Zégbeyoux, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci) et porte-parole de cette plate-forme, les femmes médiatrices ont révélé que « mandat a été donné à la plate-forme des femmes par le collectif des syndicats, de faire le plaidoyer auprès des autorités pour une sortie de crise. Ainsi, à l'issue de plusieurs échanges, le gouvernement et les syndicats se sont accordés sur de nombreux points. Ce qui a conduit à la suspension du mot d'ordre de grève pour un mois ».

La plate-forme des femmes médiatrices de la société civile (Repsfeco-ci, Afjci, Alliance des femmes de Côte d'Ivoire, Amnesty-Ci, Cofemci-Repci, Csci, Ugtci, Gofehl Fefeedes-ci,Refad-ci) salue la suspension de la grève lancée par les organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ainsi que la reprise effective du travail dans l'administration publique. C'était au cours d'un point-presse animé le jeudi 2 février 2017, au siège du Réseau paix et sécurité des femmes de l'espace Cedeao (Repsfepco), à Abidjan-Marcory (Zone4).

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.