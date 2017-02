Afrique Centrale: La RDC saisit l'ONU contre les rebelles du M23 et leurs alliés, le Rwanda et l'Ouganda

Le mouvement M23 est la toute dernière rébellion tutsi soutenue par le Rwanda et l'Ouganda dans l'est de la RDC depuis la fin de la deuxième guerre du Congo (1998-2003).

Selon des sources concordantes, l'armée a mené une nouvelle opération sur les zones des crashes et sur la position du M23 dimanche. Un affrontement a éclaté, quatre rebelles ont été tués et un a été capturé et présenté à la presse.

Dans une conférence de presse cet après-midi du même samedi, le général Léon Mushale, Commandant de la troisième Zone de défense des FARDC a révélé que l'équipage du second hélicoptère a été « capturé » par Sultani Makenga et ses hommes du M23, peu après l'écrasement de leur hélicoptère, démentant toutefois l'hypothèse selon laquelle les appareils auraient été abattus.

Des preuves abondent dans le retour du mouvement rebelle M23 pourtant déclaré détruit et certains de ses membres partis en exile en Ouganda et au Rwanda.

La réapparition du mouvement rebelle M23 sur le territoire congolais et les déclarations, parfois contradictoires, de ses voisins le Rwanda et l'Ouganda, ces deux dernières semaines ont amené la RDC à prendre à témoin, mieux à saisir le Conseil de sécurité des Nations unies, afin d'éviter au peuple congolais un nouveau bain de sang inutile.

