Congo-Kinshasa: Combat sans Tshitshi

C'est seulement dans ces conditions que le combat politique sans Tshitshi pourra aboutir et rendre ainsi justice à tous les martyres de la démocratie et de l'Etat de droit tombés sous les coups de balles des différents régimes dictatoriaux.

Au même moment que toute la République est plongée dans une profonde consternation, aux quartiers généraux des partis et plateformes politiques, l'heure est aux calculs politiciens. Les stratégies politiques sont en train d'être sérieusement révisées. Majorité présidentielle et Opposition politique se livrent à cet exercice. Preuve que celui que l'on pleure aujourd'hui avait réussi à cristalliser autour de lui tous les enjeux politiques du pays. Ceci est sans doute le fruit de son combat politique, long de 35 ans, pour l'instauration d'une véritable démocratie en RDC. Etienne Tshisekedi, affectueusement appelé « Ya Tshitshi » a fait face à toutes les dictatures qui se sont succédé à la tête du pays. Son crédo, faire de la RDC un véritable Etat de droit.

