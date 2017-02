Cote d'Ivoire: Daloa - Deux commandants des unités de la gendarmerie prennent fonction

On ne se bouscule pas pour former les groupes parlementaires. Plus »

Après leur installation dans les nouvelles fonctions, les deux commandants se sont solennellement engagés à mériter de leurs chefs en affinant la formation donnée à leurs gendarmes, en leur inculquant les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens.

« De par le Président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chefs les lieutenants-colonels Boli Degui Florent et Kouakou Koffi Serges ici présents. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes en Côte d'Ivoire...».

