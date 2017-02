Le départ du dictateur gambien Yahya Jammeh aurait réjoui plus d'un. Malheureusement, l'accord qu'il a… Plus »

Ces méthodes abusives et la manipulation du système judiciaire sont devenues caractéristiques des efforts du parti au pouvoir pour briser toute dissidence. Alors que la Cour pénale internationale envisage l'ouverture d'une enquête approfondie sur le Burundi - impérieusement nécessaire - cette affaire et les autres exactions commises par les membres des forces de sécurité devraient toutes être examinées.

Le même militaire, d'une voix à peine audible, a demandé au président du tribunal d'ajourner le procès en raison de son état de santé. Il a affirmé avoir été torturé au niveau des testicules et voulait être soigné avant de présenter sa défense. Il a également demandé au juge qui présidait la séance l'assistance d'un avocat. Le juge a ignoré sa requête, en violation flagrante de la loi burundaise et du droit international.

Les blessures qu'ils avaient subies étaient clairement visibles, selon des personnes présentes dans la salle d'audience. Leurs mains et leurs pieds étaient gonflés, plusieurs d'entre eux boitaient et l'un d'eux avait un bras en écharpe.

Les faits sont encore obscurs mais la réponse des autorités, elle, a été sans ambiguïté. Des mesures de répression ont été prises contre les militaires soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque. Vingt personnes ont été poursuivies : sept militaires, 12 civils et un policier. Des témoins m'ont assuré que nombre d'entre eux avaient été sévèrement battus et torturés lors des interrogatoires des services de renseignement.

Quelques jours plus tôt, le 24 janvier à 2 heures du matin, les habitants de la province de Muyinga, dans le nord-est du Burundi, avaient été réveillés par l'attaque présumée d'une base militaire de la ville, le camp de Mukoni, par des inconnus. Plus tard dans la journée, un porte-parole de l'armée avait affirmé que la base n'avait pas été attaquée, mais que des voleurs armés s'en étaient pris à des militaires qui patrouillaient dans les environs. Les rumeurs allaient bon train.

