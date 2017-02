Sénégal: Arrets des chantiers de l'Université du Sine Saloum - Deux entreprises chinoises vont reprendre les travaux en fin février

Pour la réalisation du Lot 1 de l'Université du l'Ussein qui concerne les campus pédagogiques et sociaux de Kaolack, c'est l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction qui se chargera de la tâche et les entreprises sénégalaises réunies au sein des groupements Batipro et Sotracom participeront à la réalisation de ce lot.

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sénégal avait annulé le marché de l'entreprise américaine Awiai-Ergc dans le cadre projet de réalisation de l'université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein) pour des problèmes de crédibilité du partenaire financier de cette entreprise. Après une nouvelle procédure, les deux entreprises chinoises JIANGSY PROVINCIAL CONSTRUCTION et "China Machinery Engineering Corporation" (CMES) vont poursuivre les travaux de l'université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein) pour un coût de 65 milliards de francs Cfa.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.