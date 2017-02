Afrique: En Libye, les migrants sont détenus dans des conditions inhumaines

« L'Union Européenne et ses États membres doivent revenir à la réalité. La Libye n'est pas un endroit sûr », déclare Arjan Hehenkamp, directeur général de MSF, rentré hier de Tripoli après avoir rencontré des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile détenus dans la capitale libyenne

La nourriture est très insuffisante et de nombreux adultes souffrent également de malnutrition. Les détenus n'ont pas d'accès adéquat à l'eau potable, parfois moins d'un litre par personne et par jour ; l'accès aux latrines ou aux douches est sévèrement limité, entraînant des taux élevés d'infections cutanées et des infestations de poux, de gale et de puces.

Au sommet de l'Union européenne qui se tient aujourd'hui à Malte, les pays de l'Union Européenne envisagent de signer un accord avec la Libye visant à décourager les départs des migrants. MSF qui apporte des soins aux migrants détenus dans Tripoli et dans ses environs, témoigne des conditions inhumaines dans lesquelles ils sont maintenus, en dehors de toute procédure légale et sans aucune possibilité de recours.

