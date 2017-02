Congo-Kinshasa: MLC - ça chauffe !

*Peut-on affirmer que les négociations politiques apportent plus de malheur que de bonheur au MLC ? Ce qui est certain est que la gestion des enjeux liés aux négociations politiques actuelles soulève beaucoup de problèmes au sein du MLC, à tel point que ce Parti qui, hier, était la première force politique de l'Opposition, court aujourd'hui, le risque de se saborder et de disparaître de la scène politique à cause de l'absence d'un leadership cohésif, depuis que BAZAIBA EVE est devenue Secrétaire Générale.

En effet, depuis le départ en exil de JP BEMBA, suivi de son incarcération à la CPI, la puissance politique et sociologique du MLC va en ligne décroissante : De 64 députés nationaux en 2006, aujourd'hui, le MLC ne compte effectivement que 8 Députés restés fidèles. A qui la faute ?

D'après plusieurs analystes, l'absence prolongée de BEMBA et la mauvaise perception de vrais enjeux par la hiérarchie du Parti qui gère au quotidien le parti serait à la base de cette situation.

Aussitôt que les négociations politiques étaient annoncées, Madame EVE BAZAIBA, ainsi que ses Adjoints ont mobilisé la base en leur faisant miroiter les postes qu'ils occuperaient dans le gouvernement d'union nationale, dans les gouvernements provinciaux et dans les entreprises.

Dans un contexte généralisé de chômage, et ayant supporté de longues années de l'opposition sans travail, les milliers de militants ont nourri enfin espoir de trouver du job, à la suite du positionnement de Cadres dans les instances de gestion du pays.

C'est ainsi que tous ceux qui avaient déserté le siège du Parti sur l'avenue du Port, ont commencé à l'inonder dans l'espoir d'être positionné professionnellement.

Ce qui justifie l'activisme du Secrétaire Générale et de ses Adjoints dans le processus du dialogue politique inclusif. On comprend pourquoi la Secrétaire Générale du MLC et Coordinatrice du Front pour le Respect de la Constitution avait refusé de signer à temps l'Accord de la Saint Sylvestre...à cause du poste du Président du Conseil National de Suivi attribué au Président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi.

Il a fallu que JP BEMBA intervienne personnellement pour voir Bazaïba signer l'Accord du 31/12/3016 ! Mieux BEMBA aurait demandé au MLC de ne pas participer au Gouvernement contrairement aux promesses faites par Bazaïba et ses Adjoints aux militants et cadres !

Et c'est la désolation totale pour ses milliers de militants qui espéraient enfin trouver du travail...après plusieurs années du chômage ! Tous se posent la question de savoir comment le MLC pourrait mobiliser les moyens pour affronter les élections, si tous les cadres sont au chômage ? D'où la ruée engagée avec acharnement par Bazaïba pour récupérer le poste du Questeur Adjoint de la CENI, pendant que Madame Micheline BIE jouit toujours de la confiance et du soutien de JP BEMBA et de la base... Elle a osé le faire aussi pour Maguy Kinkela du CSAC; mal lui en est pris, car le CSAC l'a recadré dans une correspondance bien salée !

Dans cette perspective sombre pour eux, les Président fédéraux nourris d'espoir hier par leur hiérarchie, se sont exprimé et ont souhaité vivement qu'à l'instar d'autres partis de l'Opposition, que le MLC participe au Gouvernement ! Mais hélas, curieusement, ils sont accusés d'être manipulés par le très dynamique et efficace Président Interfédéral, Valentin Gerengbo...Alors que c'est Bazaïba et ses Adjoints qui les avaient nourris de fausses promesses ! De sources bien informées, il nous revient qu'au finish Bazaïba voudrait en profiter pour remplacer Gerengbo par son propre mari, le Sénateur Masudi, qui est l'un des vices présidents de l'Interfédéral de Kinshasa. Du jamais vu : la femme SG et le mari interfédéral de Kinshasa, siège des institutions ! Que veut Bazaïba, se demande-t-on sur l'avenue du Port !

L'affrontement devient mortel entre Gerengbo et Bazaïba...Toute la base ne sait plus à quel saint se vouer pour sauver le Parti ! JP BEMBA est-il au courant de la tournure prise par les événements ? Il est temps qu'il agisse avant que le bateau ne chavire.