Ile Maurice: Droits humains - La formation des citoyens dans les Citizens Advice Bureaux

Cette campagne au niveau des CAB avait été initiée en août 2011 dans le cadre d'un programme de formation et de sensibilisation. A ce jour, quelque 6 000 citoyens ont été formés et sensibilisés, dont une centaine de membres d'organisations non-gouvernementales.

Cette campagne de sensibilisation se situe dans le cadre de la politique du gouvernement visant à inculquer une culture des droits humains parmi les citoyens. Cela se traduit par le renforcement du cadre législatif, la préparation d'un plan d'action qui a pour objectif d'intégrer les meilleures pratiques des droits humains dans les politiques et programmes au niveau sectoriel, et la formation et la sensibilisation des citoyens y compris les groupes vulnérables.

Le programme, d'une durée de trois heures, comprend trois modules : une introduction aux droits humains ; où canaliser les complaintes en cas d'abus de la force policière ; et les droits des prisonniers. La constitution de Maurice et le rôle de la Commission Nationale des Droits Humains seront aussi au programme. Les causeries seront animées par les officiers de la Commission Nationale des Droits Humains.

Echelonnée jusqu'à novembre 2017 pour terminer au CAB de Vacoas, la formation ciblera quelque 2 000 personnes pour permettre aux citoyens de mieux connaître leurs droits et leurs responsabilités. Ce projet du Bureau du Premier ministre et de la National Development Unit bénéficie du soutien de la Commission Nationale des Droits Humains.

