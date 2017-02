Afrique: CAN 2017 - Egypte-Cameroun, avantage aux Pharaons

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Il faut dire que les Pharaons d'Egypte constituent la bête noire pour la sélection camerounaise. En six finales de CAN, les Lions indomptable ont perdu à deux reprises et c'est face à l'Egypte. En 2008 mais aussi en 1986. La bande à Roger Milla avaient déjà dû céder à l'époque face aux Egyptiens, à l'issu des tirs au but. Le bilan des confrontations entre les deux équipes est également favorable aux Pharaons (onze victoires, trois défaites, cinq matchs nuls). Pour conquérir un 5è titre dans cette compétition, le Cameroun va devoir vaincre ce signe indien et se défaire de son pire ennemi.

Le Cameroun s'est qualifié pour la finale de la CAN 2017 après sa victoire sur le Ghana (2-0) en demi-finale ce jeudi à Franceville (Gabon). Les Lions Indomptables affronteront pour le titre continental, ce dimanche, l'Egypte qui s'est défait du Burkina-Faso aux tirs au but dans la première demi-finale. Le Cameroun revient à ce stade de la compétition après une décennie compliqué sur la scène continentale. Les Lions indomptables disputeront donc leur première finale depuis 2008. A l'époque les coéquipiers de Samuel Eto'o s'étaient inclinés sur le score de (1-0) devant l'Egypte.

