Afrique: L'Union africaine soutient un retrait collectif de la CPI

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Premièrement la question du franc CFA de plus en plus critiqué pour ses effets de frein au développement économique des pays africains. Deuxièmement celle de la CPI qui fait l'objet d'une fronde de la part de plusieurs poids lourds du continent dont l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe ou encore le Burundi qui menacent de se retirer.

Mandaté en juillet 2016 afin de réformer l'Union africaine pour la rendre plus efficace, le président Rwandais Paul Kagamé, avait annoncé à l'époque que l'organisation prendrait position sur cette question. Et ce, contre l'avis des pays favorables au maintien dans le giron de la CPI comme le Sénégal. Dakar a longtemps argumenté que l'UA ne pouvait prendre position sur cette question dans la mesure où elle n'est pas signataire en tant que telle du statut de Rome auquel adhèrent actuellement trente-quatre pays africains.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.