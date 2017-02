Afrique du Sud: Michel Sapin fait valoir les atouts de la France

« Il y a des domaines où notre qualité est reconnue. Prenons la question énergétique, et pas seulement nucléaire. Nous avons de très grandes entreprises dans ce domaine qui sont à la fois portées par l'expérience, qui sont capables de décrire ce qu'elles ont fait ailleurs, mais qui sont aussi extrêmement innovantes et qui sont à la recherche d'un pays comme l'Afrique du Sud qui a cette envie de modifier son mixe énergétique. »

« Nous voulons pouvoir développer d'égal à égal avec ce grand pays des relations qui soient des relations confiantes, plus approfondies que par le passé. Il y a d'abord des domaines habituels - le transport, l'énergie - mais il y a aussi une volonté de développement des grandes villes - et donc tout ce qui touche autour de l'aménagement urbain, nous avons des entreprises extrêmement innovantes. »

EDF, Areva, Alstom, Total, Air Liquide ou Danone, plus de 360 entreprises françaises sont présentes sur le territoire sud-africain. Une présence qui se renforce d'année en année avec l'arrivée de petites et moyennes entreprises.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.