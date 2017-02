Afrique: CAN 2017 - Ghana ou Burkina, le bronze amer

Le Cameroun a rejoint l'Egypte en finale de la CAN 2017 après avoir battu le Ghana 2 à 0, lors de la… Plus »

Mais aussi mental. Les Etalons ont déjà déjoué les pronostics en atteignant la demi-finale, et certes, l'appétit de titre vient en gagnant et ils ont progressivement développé l'objectif de faire mieux que la finale perdue de 2013, mais leur parcours constitue déjà une forme de succès.

Sur le papier, les Burkinabè de Paulo Duarte ont en revanche un double avantage. D'abord physique, puisqu'ils ont disposé d'un jour de récupération en plus en ayant joué mercredi (élimination aux tirs au but face à l'Egypte).

C'est un échec de plus pour le capitaine Asamoah Gyan et les frères Ayew, mais aussi pour le sélectionneur, Avram Grant, qui pourrait lui coûter son poste. Il lui sera difficile de mobiliser ses troupes. "Ce n'est pas dans nos rêves de disputer ce match, mais puisque nous devons le jouer, nous le ferons", a ainsi lâché l'entraîneur israélien.

Les Ghanéens sont sans doute les plus touchés par leur revers, jeudi face au Cameroun (2-0): pour la sixième fois de suite, ils ont figuré dans le dernier carré du tournoi continental, et pour la sixième fois de suite, ont échoué à le remporter.

Le Ghana et le Burkina Faso s'affrontent dans la petite finale de la CAN 2017, samedi à Libreville (20h00 locales/19h00 GMT), avec l'idée de décrocher une médaille à défaut de pouvoir se consoler de leur échec en demi-finales.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.