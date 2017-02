Gabon: Le gouvernement rejette la résolution de l'UE

Le Gabon, hôte de la CAN seniors qui sera clôturée ce dimanche avec la finale Egypte-Cameroun,… Plus »

Alain Claude Bilie By Nze n'était pas très enthousiaste au sujet du dialogue intensif proposé par l'Union européenne pour éviter les sanctions. Il a préféré s'appesantir sur le dialogue politique que s'apprête à organiser Ali Bongo pour réformer les lois électorales et les institutions.

Alain Claude Bilie By Nze a également dit que le Gabon n'est pas effrayé par la menace des sanctions envisagées par les députés européens. Pays à revenus intermédiaires, le Gabon ne dépend pas de l'aide de l'Europe, a-t-il expliqué. « Le Gabon reçoit la part congrue de l'aide européenne au développement, nous allons examiner les suites à donner à une coopération au nom de laquelle certains aimeraient s'arroger le droit d'attribuer les bons points et les certificats de démocratie. »

« Les députés européens ne sont pas élus par les populations gabonaises. De ce point de vue, rien ne leur donne le droit de décider qui est démocrate et qui ne l'est pas. Sauf à considérer que le seul fait d'être députés européens, ils exerceraient une sorte d'ascendance morale sur les peuples du monde entier. »

Le rejet de la résolution du Parlement européen par le gouvernement gabonais est catégorique et clair, a martelé le porte-parole du gouvernement. Alain Claude Bilie By Nze a même soupçonné les eurodéputés d'avoir des élans néocolonialistes :

Au Gabon, après la réaction de Jean Ping sur nos antennes suite à l'adoption de la résolution du Parlement européen contre le Gabon, c'est le porte-parole du gouvernement Alain Claude Bilie By Nze qui a communiqué la position du gouvernement. Si Jean Ping a applaudi cette résolution qui met en cause la légitimité d'Ali Bongo, le porte-parole du gouvernement a pour sa part indiqué que le Gabon rejette cette résolution.

