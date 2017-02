Cameroun: Lions indomptables - La dernière marche vers le sacre

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du Ghana surcotée avant le match par tous les bookmakers. Une performance énorme qui intervient neuf ans après la finale de 2008. Signe des temps, ça sera contre le même adversaire, l'Egypte. Même si une victoire finit toujours par faire l'unanimité, il faut dire que les Lions indomptables n'avaient pas toujours convaincu quelques sceptiques.

En dépit des exploits retentissants, avec notamment l'élimination du pays organisateur au premier tour, puis du Sénégal en quarts de finale, le Cameroun n'avait pas la faveur des pronostics face au Ghana qui disputait à cette occasion sa 6ème demi-finale consécutive.

C'était oublier qu'au-delà de la forme du moment, l'histoire des rares confrontations entre les deux sélections n'a jamais été écrite d'avance. Qui plus est, le Cameroun se présentait sur le terrain avec un ascendant psychologique non négligeable pour avoir éliminé en 2008 à ce même stade de la compétition, le Ghana qui accueillait alors la CAN à domicile. Même si la plupart des joueurs ghanéens n'étaient pas encore en activité, le traumatisme n'en reste pas moins frais dans les esprits.

Autant dire que « l'explication » d'hier sur fond de revanche s'annonçait musclée. Au propre comme au figuré. Par son casting, cette rencontre capitale a été déroutante à plus d'un égard. D'abord au niveau du « onze » entrant, la reconduction, à une exception près, de la même équipe qui s'est imposée en quart de finale traduisait déjà une certaine sérénité chez un sélectionneur accroché contre vents et marées à ses certitudes et prêt par conséquent, à assumer ses choix. Ensuite sur le plan tactique.

Visiblement, le Ghana pensait trouver des Camerounais attentistes, recroquevillés dans leurs bases, lui abandonnant l'initiative du jeu comme face au Sénégal. Fidèle à sa méthode, Hugo Broos a surpris, une fois de plus, en mettant l'accent d'entrée sur l'offensive. La qualification pour la finale prend d'autant plus du relief que cette 31é édition de la CAN aura été une véritable course d'obstacles pour l'équipe du Cameroun.

Donnée perdante au départ, elle surprend agréablement. Elle s'est bonifiée au fil des matchs, traversant des barrières quasi-infranchissables, terrassant des favoris et outsiders de tous acabits. Ngadeu et Bassogog, les deux buteurs, tout comme leurs coéquipiers, sont devenus de véritables héros.

Maintenant que le plus dur a été fait, on peut considérer qu'aucun obstacle n'est plus hors de portée des Lions. Dimanche prochain, il s'agira de terminer le boulot en remportant un cinquième trophée continental face à l'Egypte qui les avait privés de ce bonheur en 2008.