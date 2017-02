Madagascar: La CENI rend son rapport d'activités pour 2016

Après le riz, le ticket de bus, ou taxi be, vient d'augmenter dans la capitale. A l'origine, un bras de fer entre… Plus »

En outre, malgré la médiatisation via des spots télé et radio et la descente sur terrain pour inciter les Malgaches à s'inscrire sur les listes, selon le rapport, la population montre un désintérêt pour les élections. Rappelons que le taux de participation lors de l'élection présidentielle de 2013 s'élevait à 50%, un des plus faibles de l'histoire du pays.

Les ambitions de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar en 2016, ont été un peu trop ambitieuses. A savoir la mise en place des structures opérationnelles au niveau national et régional. Mais de l'aveu même de la CENI, « la multiplicité des besoins rendait difficile les priorisations ». Après l'élection présentielle de 2013, les observateurs internationaux avaient décelé de nombreuses insuffisances et incohérences dans le droit électoral malgache, montrant la nécessité d'améliorer le cadre juridique des élections. Mais le chantier est colossal. Selon le rapport d'activité sorti vendredi 3 février, la CENI a réalisé 60% de ses objectifs pour l'année 2016.

