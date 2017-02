Afrique: Une lettre pour Laye - Et pourtant Koffi était parmi les meilleurs tireurs !

analyse

Cher Wambi,

Je sais que Laye, à l'instar des autres localités du pays, a vibré mercredi dernier au rythme de l'ambiance avant-match de la demi-finale de la CAN qui a opposé le Burkina Faso à l'Egypte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des Étalons, rarement en si bonne forme, que l'on a vu évoluer, au grand plaisir de leurs supporters et même de grands connaisseurs du football, comme l'entraîneur gabonais, Claude-Albert Mbourounot.

Durant les 120 minutes, puisqu'il y a eu des prolongations, les poulains de Paulo Duarte ont dominé leurs adversaires, et n'eût été les quelques déchets dans la finition, ils auraient pu, sans grande surprise, remporté le gain du match avant que n'intervienne la séance des tirs au but qu'ils ont perdue.

En effet, hélas, mille fois hélas, face à l'expérimenté gardien des Pharaons, El-Hadary, les Etalons n'ont pu franchir le dernier obstacle avant la finale. Battus par 3 tirs réussis contre 4, les voilà donc qui trébuchent de nouveau devant ce que d'aucuns qualifient de signe indien pour ne pas dire signe égyptien. Bertrand Traoré et, avant lui, le prodige portier burkinabè, Hervé Koffi, n'ont pas réussi à faire trembler les filets du doyen de la CAN 2017.

Si le choix de Bertrand parmi les cinq tireurs ne fait pas grand bruit, celui du gardien suscite toutes sortes de commentaires de désapprobation. C'est que, d'habitude, pour une séance de penalties, les gardiens ne tirent qu'en dernière position, c'est-à-dire après les dix joueurs de champ en cas d'égalité.

Mais, cher Wambi, à entendre Bakary Koné, à la fin de la rencontre, le choix du talentueux gardien parmi les cinq premiers tireurs se justifie amplement.

En effet, selon le défenseur burkinabè, depuis la qualification pour les quarts de finale, les Etalons se sont beaucoup préparés aux tirs au but, et l'exercice a révélé qu'Hervé Koffi est aussi un excellent exécutant de coup de pied arrêté. Voilà donc pourquoi il a été désigné dès le premier passage.

Mais, une fois de plus, hélas, il a échoué au moment où on avait le plus besoin de son talent de pénalty kicker. Le stress, la peur, le fardeau de la responsabilité, l'inexpérience, ou tout simplement le manque de bol comme c'est déjà arrivé à de grands joueurs ? Les conjectures vont beau train.

Mais qu'à cela ne tienne, nos garçons n'ont pas démérité. Loin de là. Et c'est pourquoi, quelle que soit l'issue du match de classement, ils méritent d'être accueillis à la hauteur du jeu qu'ils ont fait face à un pays qui est à sa 22e participation à la phase finale de CAN et a déjà remporté 7 fois la coupe dont trois successivement.

Cher cousin, toujours au sujet du onze national, j'ai appris que, durant toute la compétition, les joueurs ont régulièrement reçu le soutien du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui prenait son téléphone pour appeler le capitaine, Charles Kaboré, afin de galvaniser toute l'équipe. Le locataire de Kosyam a même fait un geste hautement salutaire en remettant 60 millions de francs CFA aux poulains de Duarte et à l'encadrement technique pour leur qualification en quart de finale.

« Au secours ! » ai-je envie de crier, cher Wambi. La raison de cela : l'avion présidentiel montre des signes d'essoufflement. Déjà, lors d'une mission à Bruxelles en octobre 2016, le si bien-nommé «Pic du Nahouri» a eu une panne de moteur dans le ciel algérien. Il fallait faire revenir de toute urgence à Ouagadougou et affréter un autre aéronef pour le président du Faso. Mardi dernier encore, de retour d'Addis-Abeba après le 28e Sommet de l'Union africaine, le décollage fut visiblement laborieux. Dans la cabine, le vieux Boeing vibrait de toute sa carlingue avec un vacarme assourdissant, du fait de l'état de ses moteurs et de sa tapisserie, élimée. L'état de l'oiseau de fer n'était pas du goût de certaines personnes à bord, notamment un Sénégalais, une connaissance de Roch Marc Christian Kaboré, qui fulminait : «Un avion présidentiel, ce n'est pas un cargo, encore moins un container. Un avion présidentiel, c'est l'image d'un pays. C'est la 2e fois que j'embarque dans cet avion et ce sera la dernière. Prions seulement Dieu pour qu'on arrive à bon port ».

Du reste, en raison de l'état peu confortable et peu rassurant, le président lui-même l'appelle « le tracteur ».

En effet, cher cousin, pendant que la délégation attendait le moment de l'embarquement à l'aéroport international d'Addis-Abeba, voulant s'enquérir des nouvelles de l'aéronef auprès de son protocole et de son aide de camp, le chef de l'Etat a eu ces mots: « Votre tracteur-là n'est pas encore prêt ? ».

Dans le contexte socio-économique qui est le nôtre, la question de l'avion présidentiel est une véritable quadrature du cercle. Comment acquérir un nouvel appareil sans provoquez le courroux de certaines bonnes âmes qui ne manqueront pas d'y voir une « dépense de prestige, loin des priorités du peuple » ? Pourtant, pour une question de souveraineté, le président ne peut plus faire de « l'avion-stop » comme au temps de Sangoulé Lamizana.

Pour ta propre gouverne, sache, cher Wambi, qu'au début des indépendances africaines, faute d'avions de fonction, les chefs d'Etat avaient fait créer Air Afrique qu'ils utilisaient lors de leurs missions à l'étranger. Par la suite, les plus fortunés d'entre eux, comme Houphouët-Boigny et Eyadema, ont acquis leurs propres appareils. Chez nous, c'est sous Blaise Compaoré que le pays a eu son premier avion présidentiel.

Cher Wambi, dans une de mes lettres, je te parlais d'une affaire de gros sous qui oppose l'administration douanière à l'ONATEL. Pour te rafraîchir la mémoire, il s'agit d'une transmission de patrimoine de l'Office national des télécommunications qui devait faire l'objet de formalités douanières dont le montant (droits et taxes) s'élève à plus de onze milliards de francs CFA. Sous la Transition, le ministre de l'Economie et des Finances avait décidé de conclure administrativement l'affaire en demandant à l'ONATEL de ne payer que cent millions de francs CFA ;

un arrangement qui n'est pas du goût de la Douane, laquelle n'a pas hésité à le faire savoir. L'histoire tombe dans l'oreille des plus hautes autorités du pays. Une commission de l'Assemblée nationale mène des auditions pour mieux appréhender le différend.

Mais finalement, le dossier vient de connaître un traitement diligent au niveau du gouvernement. Mercredi dernier, en effet, le conseil des ministres a instruit l'argentier du pays de prendre les dispositions idoines afin que l'ONATEL règle en intégralité les taxes et droits devant être reversés au Trésor public. Mais au lieu de onze milliards, c'est finalement sept milliards que l'ONATEL doit débourser.

« Le conseil a en outre décidé de nouvelles discussions, sous l'égide du ministère de l'Economie et des Finances afin de déterminer le montant des amendes conformément aux textes en vigueur et à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Etat ». Voilà qui est désormais clair. On peut donc dire que le litige a trouvé une issue heureuse dans l'intérêt supérieur du pays.

« SLT. Votre Etat est devenu criminel. J'ai devant moi mon bulletin de paie. 204 470 (FCFA NDLR) pour retenue de grève ». Cher Wambi, tel était libellé le message que j'ai reçu lundi dernier sur mon téléphone portable. Je compatis à la douleur de l'expéditeur. Ne sachant pas combien il touche, je ne sais pas ce qu'il lui reste pour (sur)vivre jusqu'à la moisson prochaine, mais j'imagine que ça va être caillou vu le vocable (criminel) qu'il utilise.

Cela dit, cher cousin, je ne vois pas ce qu'il y a de criminel dans ça, car autant le travailleur a le droit de faire grève dans les conditions prévues par la loi, autant l'Etat est dans son bon droit et ça devrait être systématique. Ceux qui débrayent sont bien... payés pour le savoir, et ils sont censés le faire en toute connaissance de cause. Tout de même, quel est cet employeur, qu'il s'agisse de l'Etat ou d'un privé, qui va rétribuer un employé pour un boulot qu'il n'a pas fait ? Et qui, en frappant là où ça fait mal - le portefeuille -, ne récupérera pas quelque part le manque à gagner dû à l'inactivité des grévistes ? A chacun donc de s'assumer. C'est le prix à payer pour «l'amélioration des conditions de vie et de travail » selon la formule consacrée.

C'est tout de même facile de vouloir en quelque sorte se faire payer pour débrayer ; autrement dit d'avoir la grève, l'argent de la grève et pourquoi pas la tournée du Trésorier payeur général au bistrot du coin. Dis-moi, cher cousin, toi qui trimes comme un baudet au village, l'année où tu fais la grève du champ, tu récoltes quelque chose ? Mais que voulez-vous, dans un pays où on a vu parfois des travailleurs faire grève pour réclamer la restitution de ces fameuses retenues sur salaires, normal que certains s'étonnent de cette « criminalité » étatique.

Te souviens-tu, cher Wambi, que pour améliorer le taux de scolarisation dans notre pays, le gouvernement a introduit la gratuité des fournitures et manuels scolaires dans toutes les écoles primaires du Burkina Faso ? Une mesure à saluer vu l'importance des livres dans l'apprentissage pour un enfant.

Mais depuis que cette mesure est en place, rares sont les années où ces matériels (livres, cahiers, stylos à bille, règles, équerres, protège-cahiers, gommes, etc.) arrivent à bonne date dans les écoles. Ils sont généralement livrés avec beaucoup de retard sur le calendrier scolaire.

C'est bien dommage que ce soit dans le domaine de l'éducation, où il faut pourtant être rigoureux, qu'il y ait cette espèce de dilettantisme.

Cette année, ce n'est qu'en ce début de second trimestre scolaire que nombre d'écoles ont reçu leur dotation de cahiers et livres à pratiquement quatre mois de la fin de l'année scolaire.

De plus, la qualité des documents laisse parfois à désirer avec des cahiers qui se chiffonnent plus vite et des livres avec des couleurs pâlichonnes et truffés de fautes si ce ne sont des pans de phrases qui manquent. Une année même, on a eu des cahiers avec des fautes dans le Ditanyè.

Vivement que le ministre Jean Martin Coulibaly et son équipe se magnent pour éviter pareil retard lors de l'année, sinon tous les effets de cette aide à la scolarisation seront complètement anéantis.

Cher Wambi, à présent, je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- Depuis l'insurrection populaire, on peut dire que les sankaristes sont en train de boire du petit lait. C'est le lieu de le dire, car non seulement, quoi qu'on dise, le dossier judiciaire de l'assassinat de leur idole avance, mais aussi le port du Faso Dan Fani est à la mode sans qu'on n'ait besoin de forcer les gens à s'en revêtir. Politiques, hommes d'affaires, journalistes, fonctionnaires, salariés, tout le monde a dans sa garde-robes un Faso Dan Fani.

Et voici donc dans le domaine économique la remise au goût du jour du célèbre slogan «Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons».

La réhabilitation du capitaine Thomas Sankara est vraiment en marche avec la circulaire du Premier ministre invitant les Burkinabè a préférer les produits locaux lors des réceptions officielles. Voici un extrait de cet oukase :

«Face aux difficultés d'écoulement des produits locaux, engendrant des problèmes de revenus des producteurs nationaux, le gouvernement a décidé de prendre des mesures fortes à titre conservatoire et temporaire en vue de soutenir la commercialisation et la consommation des produits locaux essentiellement alimentaires».

Cette incitation à consommer locale enjoint aux structures étatiques d'acheter prioritairement les produits locaux pour approvisionner, entre autres, les cantines scolaires, les casernes militaires, les prisons. Les produits visés sont le riz, le niébé, la pomme de terre, le haricot vert, l'oignon, la tomate, le sucre, les huiles alimentaires, le lait, la viande, etc.

C'est une décision politique courageuse. Il faut espérer que les prix de ces produits seront meilleurs, car l'expérience a montré qu'ils coûtent souvent plus cher que ceux importés.

On espère en tout cas que cet oukase va donner un second souffle à des entreprises qui se mouraient comme la SN SOSUCO et la SN CITEC et booster les filières qui en avaient besoin.

- L'affaire date de 2010. En son temps, l'Etat avait sommé les opérateurs de téléphonie mobile de se mettre à jour dans le cadre du renouvellement de leurs licences. Il en est même une qui a été fermée provisoirement pendant quelques jours, en l'occurrence Telecel Faso. Puis l'affaire passa devant les tribunaux et fut jugée le 7 janvier 2014 où le Tribunal administratif de Ouagadougou rendit son verdict, condamnant l'Etat à verser à Telecel Faso la somme de 6 456 715 218 FCFA à titre de remboursement sur ce qui peut être considéré comme un trop-perçu, donc indû. En 2015, l'idée même de règlement amiable avait effleuré les esprits, mais l'Agent administratif du Trésor ne s'exécuta pas dans le temps imparti. Et le dossier atterrit au Conseil d'Etat, lequel rendit son verdict le 10 janvier 2017, confirmant la décision du 07 janvier 2014 : l'Etat est sommé de rembourser plus de 6,4 milliards de nos francs à Telecel Faso. Sept longues années à s'entredéchirer alors qu'une solution amiable était envisageable. Mais enfin! Une épine en moins pour Apollinaire Compaoré, déjà sur le chantier du lancement de son produit au Mali.

- Hier jeudi 2 février 2017 aux environs de 7 heures, un usager de la route a violemment renversé deux policiers et un VADS au carrefour de Nongremassom non loin de l'hôtel Silmandé avant de tenter de prendre la fuite. L'incident est survenu au moment où le motocycliste a voulu forcer le passage face à deux agents qui l'ont interpelé parce qu'il roulait sur la voie réservée aux véhicules.

Faisant semblant de s'arrêter, il a subitement accéléré. C'est alors qu'une policière a saisi la moto à l'arrière et a été trainée sur une longue distance. Malgré l'intervention d'un autre agent, il n'en démordit pas. Par la suite, il percuta de plein fouet un VADS et continua, comme si de rien n'était, sur sa lancée. S'engagea alors une course-poursuite entre lui et un autre usager de la route. Il sera finalement rattrapé, déséquilibré avant de perdre le contrôle de sa monture et de se retrouver à terre. Pris par la police, il doit être certainement en train de méditer sur le sort qui attend tout auteur d'un tel acte d'incivisme aggravé.

- Depuis hier jeudi 2 février, la commune de Saponé, qui était en rupture de timbres municipaux, est désormais approvisionnée. A l'origine de cette pénurie, une prévision insuffisante dans le budget 2016 qui avait réduit de moitié les commandes habituelles. Ce retour des timbres municipaux à Saponé soulage les populations qui avaient d'énormes difficultés dans l'établissement de leurs documents administratifs.

- Cri de détresse des ressortissants de Kouka qui attendent depuis juillet 2016 les auditions et le jugement de 28 personnes interpellées et en détention à la prison civile de Dédougou suite aux violences occasionnées par l'élection du maire Charles Sanou. Parmi les détenus, des personnes âgées ou souffrant de maux liés à la vieillesse. Selon certaines informations, ce sont des ressortissants de Ouaga et de Bobo qui se cotisent pour leur venir en aide.

Cette élection du maire a entraîné des déchirures profondes dans la localité. Si en plus de cela, vu que le procès tarde, beaucoup se laissent convaincre que certains acteurs tapis dans l'ombre tirent les ficelles pour faire durer le supplice des présumés responsables des violences. Et à ce rythme, on a bien peur que la réconciliation et la cohésion ne soient pas restaurées dans la commune de Kouka.

- Lundi 6 février prochain à 18h à l'institut français (Petit-Méliès) aura lieu une cérémonie commémorative du 60e anniversaire de la disparition de Nikos Kazantzaki, auteur du célèbre roman « Alexis Zorba », adapté au cinéma sous le titre de « Zorba le Grec ».

L'événement, initié par l'Internationale des amis de Nikos Kazantzaki (SIANK), sera marqué par une conférence donnée par Georges Stassinakis, président international de la SIANK.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin