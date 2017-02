Burkina Faso: Evénement de Bagré - L'UPC accuse...

En attendant la finale de la CAN 2017 entre l'Egypte et le Cameroun dimanche, le Ghana et le Burkina Faso s'affrontent… Plus »

Par ailleurs, la sous-section de l'UPC à Bagré tient l'opinion publique à témoin de ces faits graves. Elle invite le MPP, parti qui se dit attaché à la dignité de la femme et à la cohésion sociale, à prendre diligemment des sanctions à l'encontre de ses représentants à Bagré impliqués dans une campagne d'excision et dans une agression organisée contre les forces de l'ordre.

C'est ainsi que le 26 janvier dernier, des groupes d'individus menés par le premier responsable du MPP dans la commune, s'en sont pris aux locaux de la Gendarmerie dont ils ont défoncé la porte et des fenêtres après avoir agressé les gendarmes. Ayant réussi à libérer les personnes gardées à vue, ils ont saccagé les pare-brise de deux véhicules de la brigade et quatre motos des gendarmes.

Dans ce communiqué parvenu à la rédaction de Fasozine, le secrétaire général de l'Union pour le progrès et le Changement (UPC) de Bagré , Moussa Zabsonre accuse fermement le premier responsable de la section Bagré du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) d'être à l'origine du saccage de la gendarmerie et de la libération des présumées exciseuses.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.