Algérie: Les Merles et Mother donnent un spectacle "spirituel" à Alger

En 2012, le groupe a édité son premier album "A song for the world", composé de 14 chansons en anglais, en français et en néerlandais.

Imprégné de soufisme et de sa philosophie, "Mother" pour qui la musique repose sur le ressenti plus que la forme musicale, a adopté la musique spirituelle soufie de manière déconcertée sous l'appellation "Light link".

En fin de partie, "Les Merles et "Mother" ont accordé leurs violons pour former un ensemble musical. Les musiciens des deux groupes ont répété ensemble "Koum tara", un chef-d'£uvre de la musique andalouse repris par de grands artistes algériens.

Alger — L'orchestre algérois "Les Merles" et le groupe "Mother", dirigé par la Hollandaise Sandra Malcoln, ont donné jeudi soir à Alger un spectacle musical empreint de spiritualité et d'harmonie devant un public fasciné.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.